- Remek volt újra elővenni a szombathelyi emlékeket és a város épületein gyakorolni. 4 éve jött a festészet az életembe, még sokat szeretnék tanulni. Amíg készültek a képek, nagyon sok családi emléket idéztünk fel, bízom benne, hogy a kiállítás megtekintői is tudnak nosztalgiázni a képek láttán. - mondta Frank Judit, majd megköszönte az iskolának a lehetőséget.

Az akvarell technikát azért választotta, mert viszonylag gyors – az olaj sokkal hosszabb ideig szárad. Ezen kívül minden akvarell festménynek van egy alapvázlata, ami egyelőre még fontos Juditnak ebben a fejlődési szakaszban, mert biztonságot ad. Egy komoly, felelősségteljes, jogszabályokkal és tényekkel teli hivatás mellett mindenképp szüksége volt egy olyan hobbira, ami feltölti a hétköznapokban.

Nemrég csatlakozott a Pasztell Körhöz, ahol Harsányi Zsuzsanna művésznőtől tanulja a vizuális művészet rejtelmeit egy 20 fős csoportban. Megosztotta velünk, a csapat legtöbb tagja valamilyen stresszes időszak vagy trauma hatására fordult a művészet felé és jutott el arra a pontra, hogy kell valami, ami feldobja a hétköznapokat. Nem meglepő, hiszen a vizuális alkotást terápiás célokra is nagyon gyakran használják.

- Azért is ajánlom a festést, mint hobbit vagy kiegészítő tevékenységet – vagy ha nem ezt, akkor éneket, táncot, bármilyen alkotást - mert nagyon fontos, hogy a rohanó mindennapokban legyen olyan dolog, ami feltölti az embert. Idővel az egyre több gyakorlás magabiztosságot, még nagyobb örömet és sikerélményeket hoz magával, a közös érdeklődés közösséget teremt. A vizualitás csak tölti az embert, sokkal szebbnek és színesebbnek és élénkebbnek láttatja a világot. – osztotta meg velünk.

A Puskás Galériában gyakoriak a képzőművészeti és a helytörténeti kiállítások is, meséli Bodó Judit, a Puskás Tivadar Szakképző Iskola történelemtanára, aki a kiállítótér helyi felelőse is egyben, ő szervezi a tárlatokat. Úgy gondolja a vizualitás megjelenítése fontos a diákok számára, főleg egy hozzájuk közelálló témában és továbbra is szívesen biztosítanak teret és helyet az alkotóknak és a bemutatkozni vágyóknak. A Szombathely, a mesélő város kiállítás megtekinthető egészen jövő év január 10-éig.