Szombat reggel 9 óra előtt érkeztünk kolléganőmmel, Gáspár Eszterrel és kisfiával, Lócival a szombathelyi állatvédők telephelyére. A menhelyen kiválasztottak nekünk két kis tündért a lakók közül: Everest és MiniDönci összeszokott páros, a legjobban együtt szeretnek sétálni. Mindkét kutyusról az állatvédők gondoskodnak, várják a szerető gazdik jelentkezését.

Kaptunk pórázt, láthatósági mellényt és kutyapiszokzsákot is, majd nekiindultunk a reggeli sétának, így öten. A kutyák élvezettel rohangáltak és játszottak az épület melletti zöld területen, mi pedig sokat nevettünk és beszélgettünk útközben. Természetesen a simogatás és a jutalomfalatok sem maradtak el. Remek élmény volt, jól indult a nap, mozogtunk is, friss levegőn is voltunk és a kutyáknak is segítettünk.

Szuper közös program lehet pároknak, családoknak, de akár egyedül is a menhelyi kutyák sétáltatása, amire hétköznaponként 17 órától, szombaton pedig reggel 9 órától van lehetőség a menhely telephelyén, a szombathelyi Vízöntő u. 7. szám alatt. Az állatok boldogságát látni, és közvetlenül részt venni a segítségnyújtásban fantasztikus érzés, és reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel másokat is inspirálhatunk a menhelyi kutyák sétáltatására. Nekem mostantól biztosan rendszeres programom lesz!