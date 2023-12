Az adventi kalendárium hatodik ablaka is kinyílt. A Vas Népe szerkesztősége úgy döntött, hogy mi mással cselekedhetnénk ezen a napon jót, mint hogy besegítünk a Mikulásnak pár apró kedvességet szétosztani a szombathelyi járókelőknek. December 5-én este nagy eseményre várt a világ apraja – és valljuk be, a nagyja is. Ilyenkor minden ablakba kikerülnek a kis cipők és kis csizmák. Ki ne emlékezne gyermekkorának várva várt eseményére, a Mikulás eljövetelére? Milyen nagy öröm volt egy-egy szaloncukor vagy csoki, de ha olykor virgácsot is kaptunk, még annak is örültünk, hiszen „ aranyból” volt minden ága. Szerettünk volna, (ha csak egy kicsit is) visszaadni önöknek a gyerekkori élményből. Bár piros köntöst nem öltöttünk, de szívünkkel a Mikulás ruhájába bújtunk.

A szombathelyi Főteret járva sok ember arcára mosolyt csaltunk. Hiszen ki ne szeretné a csokoládét? Volt, aki megjegyezte: – Nagyon köszönöm a Mikulás segítőinek az édességet, utoljára tíz éve kaptam ajándékot tőle. A meglepett arcokból sem volt hiány.

– Feldobtátok a napomat – jegyezte meg az egyik árus, majd forró teával kínált minket, meghálálva az apró kis csokimikulást. Amerre jártunk, el is rejtettünk pár csokoládét szerte a Főtéren. Talán éppen Ön a szerencsés, aki megtalálta. Reméljük, nem csak a mi szívünk telt meg a sok kedves mosollyal, pillantással. Öröm volt sétálni a városban és megtapasztalni, hogy adni valóban jó érzés.