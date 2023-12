Jelentősen megnőtt a forgalom a bevásárlóközpontok környékén a hétvégén, a parkolókban alig lehetett helyet találni, miközben a gyalogosok az égbe érő televíziós dobozt cipelve, könyvkupaccal egyensúlyozva, kitömött táskákkal szlalomozva próbáltak eljutni egyik helyről a másikra. Kitört a vásárlási láz Szombathelyen. Ezt erősítette meg lapunknak a város talán legnagyobb bevásárlóközpontjának ügyvezetője, Farkas Richárd is. Megtudtuk: naponta mintegy 11 ezer látogatót számlálnak, ez a 2019-es évi számokhoz hasonló adat. - Különböző családi programokkal igyekszünk becsábítani a vásárlókat, akik ebben az időszakban célzottan karácsonyi ajándékot keresnek nálunk: a műszaki cikkek és a sportfelszerelések különösen népszerűek - mondta.

Fotó: © Cseh Gábor

Belestünk a könyvesboltba, Pál Andrea kereskedő érdeklődésünkre úgy fogalmazott: - a könyv még mindig az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék, ráadásul jobbnál jobb megjelenések színesítik a kínálatot ebben az időszakban, nehéz nekik ellenállni. Az eladásaik nagy százaléka gyermekkönyv, tapasztalatai szerint a kezdő olvasóknak gyakorta kalandos történeteket választanak, a 10-12 éves korosztály kedvenc témái közé tartozik a csillagászat, űrkutatás. Tapasztalatai szerint a pandémia okozta bezártság sok olvasót hozott, akik azóta is könyvszeretők maradtak. Kirajzolódni látszik közben egy új trend is: a videós közösségi portálon bemutatott könyvek nagyon népszerűek a fiatalok körében. - Ha december, akkor télikabát - mondta Balogh Kata eladó az egyik sport- és divatáruboltban. A forgalommal itt is elégedettek, az, hogy a hétvégék jóval erősebbek - természetes. Ahogy gyakorta megesik az is: a férj másnap visszatér, hogy megvásárolja a ruhát, amely a feleségének tetszett, de nem vitt el.