"Régóta szerettem volna, hogy egy beszélgetésen vendégül láthassam dr. Szenes Zoltánt, így a kedvünkért hazajött városunk híressége" - adta hírül közösségi felületén Fehér László, Celldömölk polgármestere, aki a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület elnökeként vezeti a KÖzéleti kávézó című beszélgetés-sorozatot a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban.

Ezúttal is megtelt a KMKK Móritz Galériája a beszélgetésre, nagy érdeklődés fogadta az eseményt.

Nagy érdeklődés a celli KMKK galériában

Fotó: Giczi Sándor

"Ismét egy nagy formátumú egyéniség életútja és pályája bontakozott ki előttünk, ami közvetlenséggel és szerénységgel párosult. A közel másfél órás beszélgetés során a köcski születéstől, a celldömölki gyermekéveken és a felsőfokú tanulmányokon át jutottunk el a karrier legfontosabb állomásaiig. Zoltán szakmailag megalapozott és tudatos előremenetele egyik jelentős állomása volt, amikor a magyar honvédség első embere lett: altábornagyi rangban a Honvéd Vezérkar Főnöke tisztet töltötte be" - olvasható a polgármester bejegyzésében.

Dr. Szenes Zoltán és Fehér László

Fotó: Giczi Sándor

A közönség "humorral és könnyedséggel átitatott mondatokat" hallhatott dr. Szenes Zoltán leningrádi (szentpétervári) és római tanulmányairól, a NATO-n belül a nápolyi logisztikai csoportfőnöki, a brüsszeli NATO-képviseleti munkájáról - és celldömölki családi kötődéseiről.

Számos civil, társadalmi szerepvállalása mellett napjainkban is folyamatosan dolgozik, egyetemi tanár: professor emeritus rangban oktatja a hallgatókat - ma is nagy kedvvel -, a tanítás mellett tudományos munkát végez, nyelvet tanul: "Hihetetlen energiája a mondatain keresztül is átjött számunkra."

Az inspiráló beszélgetés végén a celldömölki fotókönyvvel és borral köszöntötték, ő pedig a könyvtárnak adott át egy kötetet.