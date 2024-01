Azt kérdeztük Teri nénitől, hogy ha lehetne három kívánsága, mit kívánna születésnapja alkalmából. Hosszan gondolkodott, majd azt mondta, másként igazítaná visszamenőleg az életét, mert túl sok volt benne a szenvedés. Ahogy mesélte, több, jobb egészséget szeretett volna

- 29 éves korom óta orvostól orvosig jártam, majdnem meghaltam, mégis itt vagyok. Én magam is csodálkozom, hogy lehetett ennyi évet megérni – fogalmazott.

Teri néni gyerekkorában is itt lakott a csepregi Alsóvárosban, és már akkor is ide járt misére, ebbe a kápolnába, ami most az idősek otthonához tartozik. 1964-ben elkerült Sopronba, mikor meghalt a férje, visszajött Csepregre, mert itt lakik az egyik lánya. Azért költözött be az otthonba, hogy ne legyen senkinek a terhére.

- Két lányom van, 70-75 évesek, hat unokám, húsz dédunokám, hét ükunokám, nagyon meg van népesedve a család. Mindegyiknek a nevét tudom, habár egy kicsit gondolkodnom kell, a mostani gyerekekét nehéz kimondani – idézte fel Teri néni, aki a minap úgy elszédült, hogy elesett, kicsit beütötte a fejét, azóta úgy érzi, fáj a homloka, és kicsit mintha rosszabbul látna. Volt orvosnál, de nem mutattak ki semmit.

- Földszinti szobában lakom, azt lesem az ablakon át, mikor tudok kimenni az udvart rendezni. Látom, hogy mennyi gereblyézni- és ültetnivaló van. Alig várom, hogy jó idő legyen! – sóhajtotta a 100 éves hölgy, hangsúlyozva: nagyon fontos mozogni.

Miklós Józsefnét a napra pontos 100. születésnapján, 2023. december 28-án a nagy családja és Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere is köszöntötte.