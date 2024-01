Zsuzsa Jákon él a családjával. Magáról azt mondja, élete legfontosabb eleme az anyaság, a dúlaságról pedig, hogy a hivatása. Feladatának tekinti, hogy minél több ember érezhesse: világra hozni egy gyermeket az egyik legmeghatározóbb dolog a szülők életében. Illetve, hogy tudatosítsa: az, hogy ez hogyan, milyen körülmények között történik és milyen érzelmekkel, az kihat a család egész további életére.

– A görög eredetű dúla szóasszonytársi segítőt jelent. Ha visszamegyünk azokba az időkbe, amikor még nem kórházban szültek az asszonyok, ezek a tapasztalt asszonyok segítettek a vajúdó nőnek. Nincsenek feltétlenül különleges képességekkel megáldva, ugyanolyan nők, mint a kismama. Annyi különbséggel, hogy már átélték a szülést, és tudják, mire van szüksége az anyának. Tisztában vannak azzal is, hogy az érzelmi hatások segíteni és gátolni is tudják a szülés folyamatát. Bennem az első szülésem után tudatosult, hogy nem lehet fejest ugrani a szülésbe, mondván: majdcsak lesz valami, másoknak is sikerült. Ennél jóval tudatosabban kell készülni, hogy jó élmény legyen világra hozni a gyermekünket, és hogy ne kerüljön ki a kezünk alól az irányítás. Mindehhez fizikailag és lelkileg is fel kell készülni. Nemcsak az fontos, hogy hány táskával készülünk a kórházba és mit pakolunk azokba a táskákba, hanem azt is tudnunk kell, hogy konkrétan milyen a szülés lefolyása. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a vajúdás első szakasza akár napokig eltarthat. Nem kell azonnal a kórházba szaladni – mondja.

A dúlák szerepét úgy foglalja össze: segítenek felkészülni a szülésre, a lelki biztonsághoz segítenek hozzá.

– A szakemberek bármilyen lelkiismeretesek is a szülőszobán, nem tehetik meg, hogy a kismama mellett üljenek. A dúlák a vajúdás, a szülés ideje alatt állandó jelenlétükkel a leendő édesanyát támogatják, bátorítják. A legfájdalmasabb pillanatokban fogják az édesanya kezét, követve minden olyan pillanatot, amikor az anyának támogatásra, megerősítésre van szüksége. Tapasztalatukkal, megnyugtató jelenlétükkel nemcsak a kismamát erősítik, hanem bátoríthatják az anyáért aggódó partnert is, aki lehet, hogy éppen tehetetlennek érzi magát. Emellett borogatást készítenek, masszíroznak, illóolajakat alkalmaznak, együtt lélegezneka kismamával,testhelyzeteket javasolnak, tartanak, megölelnek, átlendíteneka nehézségeken. Fontos megjegyezni, hogy a dúla nem helyettesíti az orvost vagy a szülésznőt. Nem végez vizsgálatokat, nem elemez szívhangot és nem vezeti le a szülést. Még akkor sincs döntési joga és beleszólása a szülés menetébe, ha van egészségügyi végzettsége. Összességében az a feladata, hogy érzelmileg támogassa a kismamát.

Zsuzsa a dúla és a szülésznő közötti különbséget is tisztázza: aszülésznőknek egészségügyi végzettségük van. Fő tevékenységük a szülőszobán az, hogy észleljék, hogyan halad a vajúdás. Minden élettanitól eltérő eredményt jeleznek az orvosnak. A vajúdás haladását segíthetik különböző alternatív technikákkal. A dúlákszerepe pedig elsősorban az anya érzelmi támogatásában, a róla való szerető gondoskodásban rejlik. Kutatások bizonyítják, hogy ha egy dúla jelen van a szüléskor, akkor a szülés körüli komplikációk, beavatkozások szükségessége csökken, jobban megy a szoptatás, és az anyák elégedettebbek a saját szülésükkel.

Szóba kerül az a dúlákkal kapcsolatos tévhit is, hogy az otthonszüléseknél vannak jelen. Természetesen ott vannak az otthonszüléseknél is, de nagyobb szükség van rájuk a kórházban.

Nagyobb szükség is van rájuk ott, mint otthon. A magas szülésszámok miatt ugyanis egyetlen kórházi alkalmazott sem tudja megtenni, hogyállandó jelenlétével támogassa az anyát vagy szülőpárt a teljes vajúdás alatt, a szüléskor és az azt követő órákban, mert egy időben több anyára is figyelnie kell.

Zsuzsát a holisztikus szemléletű dúlai szülésfelkészítő beszélgetésekről is faggattuk.

– Azoknak lehetnek hasznosak, akik nemcsak a kórház szokásrendjét szeretnék átlátni, hanem szeretnék tudni, milyen a valódi, beavatkozásmentes szülés természete, mire van szükség a kötődés kialakulásához, hogyan segíthető a szoptatás. Szó esik a gyermekágyas időszak kihívásairól, a várandósság és a szülés testi-lelki folyamatáról, arról, hogy a különböző szakaszokban milyen érzelmek törhetnek rá a szülő nőre. A szülési tervről is beszélünk: írjunk-e, és ha igen, akkor mit, miért és hogyan fogalmazzunk. Testről, lélekről, hormonokról, sőt, párkapcsolati nehézségekről, azok áthidalásáról is szerezhetnek ismeretet a kismamák, párok. A kísérők pedig kapaszkodót kaphatnak a szülő nő jó támogatásához.