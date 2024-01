- Körmenden születtem, amúgy gasztonyi származású vagyok. Házasságkötésem után kerültem Szentgotthárdra, a rábakethelyi városrészen építkeztünk, most is ott élünk - kezdett bele a történetébe Kovács Ágnes, aki általános iskolai tanulmányait Rátóton végezte, majd Szentgotthárdon, a korábbi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett. Ezután sikeresen elvégzett egy felsőfokú mérlegképes könyvelői képzést nappali tagozaton. Nem talált azonnal munkát, de aztán Munkaügyi Központ segítségével elhelyezkedett egy textilipari cég könyvelési osztályán. Négy évig volt a szentgotthárdi gazdasági társaság munkatársa, közben elkezdte a főiskolát Szombathelyen gazdálkodási szakon, diplomáját 2006-ban vehette át.

Ágnes időközben a Csákánydoroszlói Értelmi Fogyatékosok Otthonában csoportvezetői állást kapott. Három évig vitte ezt a pozíciót, majd megszületett első gyermeke, akivel két évig volt otthon. Ezután egy évre visszament Csákánydoroszlóba, de már belső ellenőri munkakörbe. Aztán bevállalt még egy gyerkőcöt, 2013-ban megszületett második kisfia. Eredetileg úgy tervezte, hogy vele is két évig lesz gyesen, de az élet mást hozott. Megkeresték ugyanis a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalból, a felkérésre rövid gondolkodás után igent mondott, így lett költségvetési ügyintéző, majd 2020-ban - Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna nyugdíjba vonulása után - pénzügyi vezető.

-A pozícióra Huszár Gábor polgármester és dr. Dancsecs Zsolt jegyző kért fel, a munkámat a mai napig segítik mindketten. A munkahely családias, tizenegyen dolgozunk a pénzügyi osztályon. Változatos a feladatkör, sok minden volt, amit meg kellett tanulnom, sőt, ez még most is tart. Eleinte nem volt könnyű, mert jöttek a külső hatások, először a pandémia, ami miatt többször kellett átszervezni a munkát. A járvány lecsengése után sem lett egyszerűbb, a rezsiemelkedés jelentett újabb kihívást - mondta Ágnes, majd arról is beszélt, hogy munkatársaival a szentgotthárdi és az apátistvánfalvi önkormányzat pénzügyeit koordinálják, emellett egy társulás, hat költségvetési intézmény, négy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásában segítenek. A pályázatok lebonyolításában is részt vesznek. Az elmúlt években több jelentős projekt futott Szentgotthárdon, például a kaszagyár rehabilitációja, az óvoda és a bölcsőde bővítése és felújítása, illetve a sportcsarnok megépülése.

- Nagyon jó szakmai csapattal dolgozom együtt, a fele társaság már akkor a hivatal munkatársa volt, amikor én megérkeztem. Jó szakmai munka folyik minden osztályon, hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Szerencsénk van, nem küzdünk létszámhiánnyal, mindent megbeszélünk, így tudunk a nehézségeken túljutni. Pénzügyi területen mindig ősszel kezdődik egy nehezebb időszak, októbertől márciusig a napi feladatok mellett már a következő év költségvetésiéről is kell gondolkodni, tárgyalni, utána pedig a beszámolók ideje, a könyvvizsgálat lebonyolítása következik. A legjobb motiváció a határidő, mindig tudja az ember, mi a legfontosabb tennivaló - tette hozzá Ágnes, aki 2008 óta férjnél van, nagyobbik fia 14 éves, kisebbik 10 esztendős, mindketten általános iskolába járnak.

- A család és a munkahely mellett eddig elég kevés időm jutott kikapcsolódásra. Most, hogy a fiúk nagyobbak, néha előfordul, felszabadul egy kis időm. Nagyon szeretek főzni, emellett a rábakethelyi városrész civil megmozdulásaiban is szívesen részt veszek - mondta zárszóként Szentgotthárd pénzügyi vezetője, Kovács Ágnes.