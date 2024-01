Az épület modern, felújított környezettel, teljes akadálymentesítéssel, otthonos atmoszférával várja az időseket. A finanszírozás a Szombathelyi Egyházmegye és a Karitász közös érdeme. Hűtő-fűtő klímaberendezéseket szereltek fel, napelemek vannak a tetőn, a fűtési rendszer is teljesen megújult. A fejlesztések mellett az épület megőrizte otthonos jellegét, így a 60 év felettiek itt valóban kellemes környezetben tölthetik az időt.

A ház különlegessége az a kis kápolna, melyet ahogy mi is megírtuk, Székely János megyés püspök megáldott. Két nagy közösségi térrel rendelkezik az intézmény: egy hatalmas, mindennel felszerelt konyhával és ebédlővel, illetve egy szórakozási lehetőségeket kínáló területtel, ahol kis könyvtár sarkot alakítottak ki az időseknek, társasjátékozhatnak is, de még egy csocsóasztal is a repertoár része.

Még áll a karácsonyfa a Szent Anna Házban, a ház belső tere. Fotón: Tuczainé Régvári Marietta - igazgató, Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Fotó: Szendi Péter

- Ennek csocsóasztalnak az a különlegessége, hogy Székely János megyés püspök atyáé, ő hozatta ide az intézménybe. Már a nyitás napján volt két idősebb úriember, akik még életükben soha nem csocsóztak és itt volt lehetőségük kipróbálni a játékot. Meg is tették. - meséli Vass Péter.

Az intézmény az idős lakosok ellátása mellett rendszeresen szervez előadásokat, preventív programokat, és terveik szerint klubokat is létrehoznak a különböző érdeklődési köröknek megfelelően. - Minden reggelt szeretnénk tornával vagy ülőtánccal indítani. Utóbbi egy olyan mozgás, amely során a szépkorúak felsőtestét átmozgatjuk, kicsit a lábakat is, ez szerintem nélkülözhetetlen napi szinten ebben a korosztályban – folytatja a szakmai igazgató.

Hozzáteszi, a négy fős üzemeltető csapat tele van energiával és ötletekkel, minden hónapra számos programmal készülnek a gondozottaknak, az érdeklődés is hatalmas. Amikor azt kérdezzük tőle, milyen szempontok alapján választják ki az eseményeket, azt válaszolja, hogy abszolút szakmai szempontok dominálnak. - Preventív előadásokat tervezünk, szeretnénk meghívni a közterület-felülgyeletet, a rendőrség munkatársait, hogy tájékoztassák az időseket az unokázós csalásokról, ezenkívül egészségügyi szűrőprogramokkal is készülünk nekik. Jövő héten például gyógyfüvekről és teákról tartunk előadást kóstolóval és januárban lesz gondosóra bemutató programunk is.

Ugyanakkor fontosnak tartják a kulturális jellegű eseményeket is, a kultúra napján például Devecsery László, József Attila-díjas magyar költő látogat a Szent Anna Házba. Vass Péter megosztja velünk azt is, hogy a következő fél évre 58 nagy rendezvényt szerveztek már le. Terveik szerint heti kettő nagyobb kaliberű programra lehet számítani, ezekre a tagokon kívül is szeretettel várják az érdeklődőket. Emellett különböző klubok is lesznek a közösségen belül - színjátszás, kézműveskedés, olvasókör – minden bizonnyal mindenki megtalálja majd a hozzá illőt.

Jelenleg 50 gondozottat látnak el, ennyi a maximum befogadóképessége a háznak, legalább ennyi érdeklődő van még várólistán. Ez azt mutatja, hogy hatalmas az igény az idősek nappali ellátására. Az ellátás teljesen ingyenes, becsületkasszás hozzájárulásra van lehetőség annak, aki szeretne élni ezzel.