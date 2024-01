Velemet nem kell bemutatni senkinek, méltán népszerű hely Magyarországon. Aki szeretne ott egy kis házat, mert beleszeretett a környékbe, annak javasoljuk ezt az ingatlant, amibe minden van, amire szüksége lehet egy kicsit lelassulni kívánó embernek. A patak a kert végében folyik, elektromos fűtése van, és pincével is rendelkezik. Nézze meg a képeket, megkönnyíti a döntést!

“CSAK NÁLUNK!Aprócska telken meseházikó!Velemben, patakparti, zöld környezetben várja út tulajdonosát egy teljes belső felújításon átesett családi ház. A kb. 60 nm-es ingatlanba egy zárt teraszon juthatunk be, amely napfényes, világos. Két külön bejáratú szobája jól bútorozható. Konyha, kis főzőfülke, tágas étkező , zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba szolgálja az itt lakók kényelmét. A fűtést cserépkályhák, villanykályhák biztosítják. Gázcsonk a telekhatáron található. A ház alatt több helyiségből álló pince húzódik. A gondozott 180 nm-es kertbe autóval is be lehet állni, valamint egy kis tároló is található.Ha csendes, madárdalos vidéki házra vágyik, vagy nyaralót szeretne a Kőszegi-hegy lábánál, akkor ne késlekedjen!Hívjon még ma!.”[...]

