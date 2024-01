– A bükfürdői városrész, a Termál tér egységes és letisztult formát kapott, miután az elmúlt nyáron elkészült az átalakítása, szeretnénk kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket – mondta dr. Németh Sándor polgármester. A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, valamint a Büki Gyógyfürdő Zrt. munkatársai összeállították az idei programtervezetet. Ebből kitűnik, hogy összesen száz feletti esemény lesz a városban. Tavasztól őszig minden hétvégére jut program, legyen szó Bükfürdőről vagy a belvárosról.

Megtudtuk, a rendezvények összesen mintegy 100 millió forintba kerülnek, a finanszírozásról majd a város költségvetésének elfogadásakor szavaznak. Fontos, hogy a hagyományos Gyógy-Bor Napok ebben nem szerepel, arról később döntenek.

A Termál tér az elmúlt nyáron bebizonyította, hogy alkalmas a nagyobb tömegeket megmozgató rendezvény megtartására, így lehetnek itt komoly- és könnyűzenei koncertek, ahogy gyerekprogramok is. Manapság népszerű, ha a nagyobb sporteseményeket a szabadtéri vetítéseken közvetítik: erre készülnek az idei labdarúgó Európa Bajnokság, valamint az olimpiai játékok esetében Bükfürdőn.

Az újdonságok mellett a már jól megszokott eseményeket is megtartják, februárban például az iparosbált és a mindig jó hangulatú asszonyfarsangot. Idén is lesz Sok-Szín-Feszt, táncház, Szivárvány Gyermeknéptánc Fesztivál, néptánctábor, gyermeknap, jótékonysági főzés a majálison. A nyár egyik kiemelkedő rendezvénye az Aratóünnep, és tervezik a Bükfürdő-Csepreg Félmaraton megrendezését, amelyre tavaly is több száz nevezés érkezett. Az agytekervényeket a kvízesteken lehet majd megmozgatni és ismét elindul majd a Büki Mesevonat. Az év vége most még távolinak tűnik, de már arra is „szervezkednek” Bükön: adventben várhatóan a szombatok és a vasárnapok is tartogatnak programot.