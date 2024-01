Bonyhádi Károly tervezőgrafikus művész, fotográfus 1951-ben Budapesten született. 10 éves kora óta Szombathelyen él.

A nyolcvanas évektől számos csoportos és önálló, fotó- és képzőművészeti kiállításon találkozhattunk alkotásaival Szombathelyen, Budapesten és az ország más városaiban. Több mint 40 éves tervezőgrafikai tevékenységét számtalan igényes könyv-, lap- és arculatterv, lemezborító és plakát fémjelzi. Alkotásainak jelentős része Szombathely és Vas megye kulturális intézményeihez, szervezeteihez kötődik. Több éven keresztül dolgozott a Szombathelyi Kulturális Menedzser Irodának, a Martineum Felnőttképző Akadémiának és a Capella Savaria kamarazenekarnak. Ő kapott megbízást a Savaria Múzeum, az Iseum, a Szombathelyi Képtár, a Smidt Múzeum vizuális arculatának megtervezésére, de a Vasi Szemle és a Savaria Fórum lapterve is a nevéhez fűződik.

Megalakulása óta vezető grafikusa a Weöres Sándor Színháznak, legismertebb munkái az intézmény számára készültek: az arculat és a logó mellett megtervezett kiadványok és a több mint száz emlékezetes színházi plakát pályájának meghatározó alkotásai.

Szívesen készít könyvterveket. Az elmúlt években több tucat tudományos és irodalmi kötet került ki a kezei alól. 2020-ban Vig Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon című könyvéért elnyerte a „Szép Magyar Könyv” díjat.

A kezdetektől aktív közreműködője volt a szombathelyi „Bloomsday” rendezvényeinek, amiért 2023-ban Szombathely városától Bloom-díjat kapott.

Alkotótevékenysége mellett 1996-tól csaknem húsz évig a Szombathelyi Művészeti Gimnáziumban, majd az Artopolis Művészeti Iskolában tanított, 2022-től pedig az ELTE Savária Egyetemi Központ Vizuális Művészeti Tanszékének óraadó tanára.

Balikó Adrienn pályáját kellékesként kezdte 1992-ben a Madách Színházban. 1994-ben a szombathelyi Kulturális Menedzser Iroda gyakornoka, később rendezvényszervezője lett. Részt vett a Szombathelyi Tavaszi Fesztivál színházi programjának összeállításában, közreműködött a rendezvény propagandafeladatainak ellátásában és a fesztivál programjainak lebonyolításában. Részt vett a havonta megjelenő városi műsorfüzet szerkesztésében, az intézmény által szervezett egyéb kulturális események szervezésében és lebonyolításában is. 1995 és 1997 között egyéni vállalkozóként a Szombathelyi Televízió rendezőasszisztense volt. 1998-tól 2003-ig gyártásvezetőként dolgozott a 2D Videostúdióban. A Stúdió volt a Duna Televízió Vas megyei tudósítója. Szervezte a napi forgatásokat, koordinálta a stábok munkáját. Egyik meghatározó tagja volt a stúdió által készített várostörténeti dokumentumfilm alkotói csapatának is. 2004 és 2008 között a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. gyártásvezetője volt. 2008-ban, a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. megalakuláskor Jordán Tamás hívta a társulathoz. Közönségszervezői munkát végzett, meghatározó szerepe volt a színház kapcsolatrendszerének kialakításában, közönségbázis létrehozásában, a propagandafeladatok ellátásában. Kreativitása, munkabírása és -szeretete, a megoldást kereső attitűd mind hozzájárult népszerűségéhez.

2009-től családi vállalkozásán keresztül ő lett a nézőtéri munkák koordinátora: szervezte a nézőtéri munkatársak munkáját és ellátta a nézőtéri felügyelői feladatokat. Keze alatt sok középiskolás fiatalból vált színházat szerető és értő ember.

Kiemelkedő problémamegoldó képesség, határozott, de kedves fellépés, a nézők érdekeit legfontosabbnak tartó magatartás, a kollégákkal kialakított jó viszony jellemezte.

Szinte minden nézőt név szerint ismert, fejben tartotta kéréseiket, tudta, ki milyen előadásokat kedvel.

2021. szeptemberében váltott a kultúra, a művészet területéről a kereskedelemre.

Németh Zita 30 éve dolgozik Szombathelyen kulturális, közművelődési területen. 1993-ban, az érettségi megszerzése után a Gyermekek Házában kezdett el dolgozni művelődésszervező, kézműves tevékenységek foglalkozásvezetőjeként. Munkaköréhez tartozott a népi hagyományok ápolásával, átörökítésével kapcsolatos kézműves tevékenységek, játszóházak szervezése. Részt vett iskolanapok programjaiban, gyermekeknek szóló pályázatok megszervezésében, kiállítások, játékos vetélkedők, táborok lebonyolításában. Munka mellett szerzett diplomát a Berzsenyi Dániel Főiskolán, művelődésszervező szakon.

2007-ben a Gyermekek Háza jogutód intézménye, az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ lett. Az átszervezést követően továbbra is folytatta az ifjúsági tevékenységére fókuszáló közművelődési munkáját a Gyermekek Háza, majd a felújított AGORA – Művelődési és Sportház központjában.

2020 óta, az AGORA átalakulását követően – a Közművelődési Osztály munkatársaként – a gyermek- és ifjúságfókuszú rendezvények mellett a felnőtt célcsoportoknak szóló közművelődési feladatok szervezését is végzi, így színházi programok, koncertek lebonyolítását.

Az elmúlt években rendezvényszervezője volt Szombathely második legtöbb érdeklődőt vonzó eseményének, a Szentivánéji vigasságoknak.

Feladatvégzésében igényes, tájékozott és naprakész, ötletei segítik a közművelődési tevékenység megújulását. Az elmúlt 30 évben megszerzett tapasztalata és szakmai tudása, jó teherbírása hozzájárult az AGORA eredményességéhez. Munkáját megfelelő határozottsággal, precizitással végzi, szakmája iránt 30 éve töretlenül elkötelezett.

Varjuné Gergácz Katalin 1990-ben kezdett el dolgozni a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A folyamatos önképzésre, az egyéni kompetenciák bővítésére való törekvés pályafutását a kezdetektől meghatározta. Gyors- és gépíró, majd ügyintéző adatrögzítő, 1999-től gazdasági ügyintéző munkakört töltött be. 2001-ben mérlegképes könyvelői szakképesítést szerzett Zalaegerszegen. 2006-tól gazdasági és üzemeltetési osztályvezetője és megbízott gazdasági igazgatóhelyettese, 2009-től gazdasági igazgatóhelyettese lett a könyvtárnak. A Nyugat-magyarországi Egyetemen közgazdász végzettséget szerzett, majd a közgazdálkodás és közpolitika mesterszakot is elvégezte és a képzéshez tartozó Közintézményi menedzsment specializáció követelményeit is teljesítette. Három alkalommal is átvehette a „Berzsenyi Dániel Könyvtárért” díjat.

Áthelyezéssel került 2015-ben a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Gazdasági Ellátó Szervezethez, ahol korábban a gazdasági igazgatóhelyettesi, majd 2019-től a gazdasági igazgatói munkakört látja el. Feladata többek között a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Mesebolt Bábszínház és a Savaria Múzeum gazdálkodásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése, az intézmények költségvetésének összeállítása és végrehajtása. Munkakörének összetettsége, a különböző intézménytípusok közötti átjárások megteremtése, azok eltérő munkafolyamatainak gazdasági, pénzügyi összehangolása nem csupán kiemelkedő szakmai ismereteket követel, hanem elkötelezettséget is a kulturális intézmények felé. A szigorú fiskális szemléletet követelő munkakört empátiával végzi, a hatáskörébe tartozó intézmények partnerként tekinthetnek személyére. A nehéz, sokszor kiszámíthatatlan időszakban is a kultúra kiemelkedő támaszaként szolgált személye.