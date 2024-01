Folytatódott a kalandozás a digitalizáció és robotizáció lenyűgöző világában a Robotoljunk együtt! című ismeretterjesztő workshopsorozat harmadik állomásán: szerdán délután az Agora – MSH-ban. A sorozatot 10–19 éves fiataloknak és egyetemi hallgatóknak ajánlják, mindazoknak, akik kíváncsiak a robotika és digitalizáció titkaira. „Hogyan mozognak a robotok?” – ebben a témában hallhattunk előadást dr. Gál Lászlótól, az ELTE Savaria Műszaki Intézet docensétől. A résztvevők mélyebb betekintést kaphattak a robotok mozgásának és működésének rejtelmeibe, megismerhették az azokat hajtó motorok fajtáit és működési elveit. – 2023-ban megkerestek minket szombathelyi robotikával foglalkozó szakemberek, hogy szeretnének egy központi RoboKlubot létrehozni. Azt gondolták, hogy ha van egy központi tér és egy központi csapat, akkor sokkal könnyebben tudnak jó képességű gyerekeket csapattá szervezve robotikaversenyeken indulni – ebből a kezdeményezésből jött létre a RoboKlub.

Az elméletet a gyakorlat erősíti – és viszont. Ki is lehet próbálni, hogyan mozognak a robotok

Forrás: Cseh Gábor

Ez az előzménye a Robotoljunk együtt! workshopoknak is – osztotta meg velünk Kiss Andrea, az Agora – MSH közművelődési igazgatója. Ugyanis a klub létrehozása után nem sokkal megjelent egy ismeretterjesztő pályázat, robotika és modernizáció tematikájú előadássorozatok támogatására. Sikerrel pályáztak, úgyhogy ennek eredményeképp a RoboKlub „mozgatói” havonta vállalnak egy-egy előadást. A klubban főleg gyakorlati munka folyik, a workshop által a fiatalok kaphatnak egy másfajta, elméleti képzést is. Kiss Andrea hozzátette azt is: a tapasztalatok szerint a második előadás után egyre több a külső érdeklődő, akik még csak ismerkednek a területtel. A hetedikes Kiss Balázs édesanyjával érkezett az előadásra, mint elmondták, a fiú továbbtanulás előtt áll, és szeretne minél több tudományágat megismerni, hogy megtalálja az igazán neki való területet. A workshop következő állomásán az ipar 4.0 kerül terítékre, amelyet negyedik ipari forradalomként is emlegetnek. Pénteken 16 órakor tart előadást Simon Zoltán ebben a témában az Agorában.