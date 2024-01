Elment Ő, A KOCSIS JÓSKA.

Anno anyával sokat jártunk hozzájuk, anya varrt, náluk szokott vásárolni - írta közösségi oldalán Serfőzőné Tütő Sipos Mónika.

Aztán, amikor frissen érettségizett eladóként állást kerestem, Ő volt az, aki munkát ajánlott.

1992. január 2-án kezdtem náluk, és mind a mai napig ott dolgozok.

Nagyok sok mindent köszönhetek neki.

Ő volt, aki megtanította nekem a szakma szeretetét, minden csínját- binját.

Tőle tanultam meg mi a különbség az eladó, és a kereskedő között. Mert Ő az utóbbi volt, tiszta nagybetűvel.

Emlékszem a 30 évvel ezelőtti hóvirág szedésre, amit azóta is emlegetünk. Ott, és akkor tanultam meg milyen is az, ha az ember lányát rendesen megfürdetik a hóban.

Mikor férjhez mentem, Ő volt a menyasszonyi sofőröm.

Emlékszem a közös bálokra, a sok-sok finom gombára amit szedtél.

Nyugdíjasként is tevékeny részese maradtál s piacnak, őstermelőként a kiskertedben megtermett zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat árultad.

Az utolsó hetekben a kórházból is a piacra akartál jönni, hisz ez volt az életed.

Most pedig elmentél. Itt hagytál mindenkit, aki fontos volt Neked. Zita nénit, Tomit, Anikót és családját, … , és a szeretett kis boltodat, a kollégákat, a piacot.

Egy tavaly nyári képpel búcsúzom Tőled, ami hol máshol készülhetett volna, mint a piacon, Zita nénivel.