Ha a kezdeti időszakot nézzük, akkor – az adatok hiánya miatt – itt-ott a rokoni kapcsolatok is bizonytalanok. Mindez kön - nyebben áttekinthetővé válik, amikor az ősök helyébe a már Magyarországon született generáció lépett. A család kétfelé ágazott el. Az egyik ág Pápa, a másik Szombathely felé vette az irányt. A pápai ág története jól dokumentált. Az előbb említett Vojta Ferenc építész fia volt az 1807-ben Körmenden született Voita József. Korai éveiről keveset tudunk. Építészetet Bécsben tanult, majd Pápán telepedett le, ahol építőmesterként dolgozott. Első felesége Velsz Anna volt, de ő néhány nappal Adolf nevű gyermekük születése után meghalt.

1836-ban Voita József Szombathelyen újra megnősült, Holczheim Mátyás ácsmester lányát vette feleségül. Az apa 1863-ban műhelyét, vállalkozását a fiának, Adolfnak adta át. Közéleti szerepet vállalt, 1865- től kezdődően 21 éven át ő volt Pápa város polgármestere. Fia, Adolf nem csak nevelőanyja révén kötődött szorosan Szombathelyhez. A kőművesszakmát is ott sajátította el Hölzel Józsefnél. Időskorában megírta visszaemlékezéseit. Megemlíti, hogy Hölzel mint tanoncot a vépi templomépítéshez küldte dolgozni. 1849 tavaszán ott tanult meg falat rakni, boltozatot készíteni. Később aztán építőmester, majd alkotó építész lett. (A sok vasi adatot tartalmazó könyv 2012-ben Pápán jelent meg.) Nemcsak Pápán és környékén dolgozott, hanem az országban sokfelé.

A Szily János utcai Bőle-ház Szombathelyen – az eredetihez képest átalakították

Forrás: Orbán Róbert

Ő tervezte többek között a zombori, a dési, a szatmárnémeti és a nyitrai színházak épületét. Woyta Adolf 1894-ben Pestre költözött, 1923-ban halt meg. Nehezebb a dolgunk, ha azt akarjuk megmondani, hogy a Szombathelyen tevékenykedő idősebb Vojta Donát és Vojta Ferenc pontosan milyen rokoni kapcsolatban álltak egymással. Van forrás, amelyik testvérekként említi őket, de inkább unokatestvérek lehettek. Donát 1817-ben, amikor feleségül vette a székesegyház építésén is dolgozó Anreith György lányát, Annát, már szombathelyi lakos volt. Később átköltözött az akkor még külön településnek számító Óperintre. Fia, az ifjabbik Vojta Donát 1818. március 21- én már ott született. Óperintet jelölték meg a lakóhelyeként akkor is, amikor 1847. január 1-jén főbe lőtte magát. Az anyakönyvi bejegyzés szerint ötven évet élt. Több dilemmával kell szembenéznünk akkor, ha fel akarjuk sorolni azokat a szombathelyi házakat, amelyeket az idősebb Vojta alkotásának tekinthetünk. A nevét említő korabeli források őt rendre kőművesnek, építő kőművesnek vagy építőmesternek nevezik.

Emellett tervezett is, azonban nem mindig lehet eldönteni, hogy mi volt a szerepe egy adott épület létrehozásában. Ő tervezte és építette, vagy más tervezte és ő építette? Egyértelműen neki tulajdonítják például a püspöki sörház tervezését és építését. Nem mindig lehet megállapítani azt sem, hogy egy épület az idősebb vagy az ifjabb Vojtához kapcsolódik-e. Ilyen az úgynevezett Kismegyeház, amelyet Hegedűs János tervezett és Vojta épített. 1848-ban készült el, így valószínűleg a fiatalabb Donát volt a közreműködő. Vojta műve-e egy olyan épület, amelyet eredetileg ő tervezett, de később átalakították? Ilyen többek között a Szily János utcai Bőle-ház.

Az ifjabbik Vojta Donát 1851-ig dolgozott Szombathelyen, akkor Bécsbe ment, ahol a szükséges engedélyek és képesítések megszerzése után építészeti vállalkozásba kezdett. Bérházakat tervezett és épített, amelyek közül több ma is áll. Woyta Adolf a vis - szaemlékezéseiben „Donát bácsiként” vagy „Donát bátyámként” emlegeti, és leírja, hogy a bécsi évek alatt miként segítette, egyengette az ő útját is. 1871 körül – valószínűleg betegsége miatt – Budapestre költözött az egyik lányához, ahol folytatta a tervezői munkáját.

Egész sor fővárosi „bérpalota” kötődik a nevéhez. Bécsben bécsi, Budapesten pesti építészként tartják számon. 1875-ben halt meg. Felesége, aki 29 évvel élte túl, később hazaköltözött Szombathelyre. A nevet a család tagjai is eltérő formában írták. Volt közöttük, aki többé-kevésbé következetesen ragaszkodott az egyik vagy másik változathoz. Az ő esetükben én is az általuk használt formához igazodtam. Például Voita József polgármester, Woyta Adolf építész. A többieknél – ahol a Woita, Vojtha, Voita stb. változatok is felbukkannak – az egyszerűség kedvéért Vojtát írtam.