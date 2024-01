A Legyetek szeretettel című Brenner-film országos bemutatója kétségkívül a nagy dolgok közé tartozott. A forgatás – amely az egész várost megmozgatta – hetekig, hónapokig volt beszédtéma Szentgotthárdon – idézte a filmforgatást Huszár Gábor, majd azt is hozzátette: a végeredmény önmagáért beszél. A nyolcrészes sorozat hű mása a történelmi képnek. Az a történelemhamisítás, ami a kommunizmus évtizedeiben zajlott, helyére került ezzel a filmmel. A májusi Tour de Hongrie szintén örök emlékként vonult be Szentgotthárd történetébe. A fő szervezők abszolút elismerően nyilatkoztak a helyi rendezésről, ami mögött a térség településeinek komoly öszszefogása állt. – A Tour de Hongrie az idén más helyszínen lesz, így most azt preferáljuk, hogy a Tour de Slovenia induljon Szentgotthárdról. Korábban – 2019-ben – már folytattunk tárgyalásokat a Szlovén Kerékpáros-szövetséggel, de jött a koronavírusjárvány, és megakadt az ügy. A szlovén csúcsszervezetek vezetőinek segítségét kértük, emellett Eisenkrammer Károllyal, a Tour de Hongrie fő szervezőjével is folytattunk már tárgyalásokat – fűzte hozzá a városvezető.

Tavaly megemlékeztek a város alapításának 840. évfordulójáról. A hivatal előterében új kiállítást mutattak be, amely Szentgotthárd várossá válását mutatja be. A város napján, augusztus 20-án a Csákányi László Filmszínházban volt az ünnepség, ahol városi kitüntetéseket adtak át. – Igazán különleges pillanatokat élhettünk át a moziban, hiszen a városi rangra emelkedés óta eltelt időszak három polgármestere mondta el gondolatait a város élén eltöltött éveiről – idézte az eseményt Huszár Gábor. Decemberben háromnapos programmal ünnepelték meg a Csákányi László Filmszínház fennállásának 110. évfordulóját. – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy országosan is kuriózum a szentgotthárdi mozi, hiszen 1913 óta folyamatosan működik, és a mai napig a közönség bizalmát élvezi – emelte ki a polgármester. A fejlesztések közül a legnagyobb volumenű a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi projektje volt. Az új védművek már az átadás előtt, az augusztusi nagy árvíznél jól vizsgáztak. A csapadékelvezetési rendszert TOP-os forrásból építették ki Máriaújfalu, Zsida és Rábatótfalu városrészeken, ez a villámárvizekre jelent hatékony megoldást.

– Egy város vezetése akkor teszi jól a dolgát, ha elfogadja a profik ajánlásait. Finomítani persze lehet, sőt kell is. Emellett hinni kell az alapértékekben, nem szabad túlbonyolítani a világot. Talán ennyi év vezetői tapasztalattal már kimondhatom, hogy az esetek nagyon nagy százalékában a legegyszerűbb döntések a legjobbak – összegzett a polgármester, majd az Időutazó Múzeumot hozta szóba, amely hozza a számokat, jól működik. A Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. igazolta létjogosultságát. Bebizonyosodott, hogy kell egy ilyen szervezet, egy felkészült koordináló csapat a városba. Huszár Gábor végül kiemelte: a megnyíló TOP Plusz forrásokat szeretnék kihasználni, több területen terveznek pályázatokat beadni. A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhelybővítése és felújítása is nagyrészt TOP-os támogatásból valósult meg, önkormányzati önerő biztosítása mellett. – Természetesen ez évre is komoly terveink vannak. Háromszázmillió forint körül tervezünk a költségvetésben saját fejlesztéseket, beruházásokat, ami jelentős összeg, annak fényében meg különösen, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fürdő komoly – több mint 500 millió forintos – terhet ró a városra ebben az évben is.