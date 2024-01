A Savaria Egyetemi Központ küldetésének tekinti, hogy tudatosítsa az ELTE szombathelyi hallgatóiban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. A segítéSEK projektben nem csak pénzt ajánlanak fel: a hallgatók gyermekotthonban élőket korrepetálnak, kórházban lévő beteg gyerekeknek is segítenek a tanulásban. Lenkai Nóra rektori biztos kiemelte: fontosnak tartja, hogy minden évben adakozzanak, és elismerését fejezte ki az ELTE SEK diákjainak, akik minden évben a saját pénzükből jótékonysági célra is szánnak. Az idén a hallgatók választása a PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítványra esett. Az alapítvány 2015-ös megalakulása óta elkötelezett támogatója az autizmussal élő gyermekeknek és családjaiknak egyaránt. Pohánka Edit kuratóriumi elnök elmondta: – Eszközök beszerzésével, szülőklubok szervezésével azokat a vasi intézményeket is támogatjuk, ahol az autizmussal érintett gyerkőcöket fejlesztik. Ilyen például az Aranyhíd EGYMI.