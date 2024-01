– A 2023-as év elején az energiaválság összes problémája kicsúcsosodott, túl kellett lenni a nehézségeken. Az esztendőt a Városi Fúvószenekar koncertjével kezdtük, ez már hagyomány. Idén is megtartjuk a kulturális évad nyitóeseményét, január 13-án, szombaton 17 órakor várjuk az érdeklődőket a városi sportcsarnokban – mondta elöljáróban Bebes István, Körmend polgármestere, aki arra is kitért, hogy nagy büszkesége a városnak a fúvószenekar, amely remek zenei élményt ad a körmendieknek és a környékbelieknek évről évre. – Kezdetektől vallom, hogy minden egyes fejlesztés, ami a város érdekében történik – legyen az kicsi vagy nagy volumenű – egyaránt fontos, hiszen az itt élők érdekét szolgálja, és azt gondolom, Körmend varázsa ebben rejlik. Egy közösség vagyunk, és minden ember ugyanúgy számít itt. A polgármester a nagyobb beruházások kapcsán elsőként a Rábán aluli városrész csapadékvíz-elvezetését említette, ami 249 millió forintos TOPos forrásból valósult meg.

A Rába-part kiemelt területe volt a fejlesztéseknek: kormányzati támogatással egy hatékony árvízvédelmi rendszer kiépítésére került sor, a város kezelésében pedig több projekt futott egy időben 560 millió forint értékben, turisztikai céllal: az egyik eredmény az Ökocentrum felépítése volt, amely korszerű, akadálymentesített létesítmény 361 négyzetméter alapterülettel. Megújult a Rába-parton a strandterület: multifunkcionális sportpálya és játszótér épült, a kényelmet térbútorok szolgálják. Új vízre szálló helyet is kialakítottak, kedvezve a vízi sportok szerelmeseinek. Kisebb komfortberuházások a Bárkaháznál is történtek: új öltözőfülke, két fedett piknikgarnitúra, akadálymentesített parkoló is készült az új kerítés mellett. – Az elmúlt évben teljesen megújult a körmendi mozi és a Kölcsey utca, erre a beruházásra nagyon büszkék vagyunk. A belváros kiemelt jelentőségű minden szempontból. Vannak még feladatok – gondolok például a hétemeletes tömbbelső megújítására vagy különböző útfelújításokra –, de lépésről lépésre haladunk, ezt bizton állíthatom. A létesítmény üzemeltetésére most pályázatot írunk ki.

Meggyőződésem, hogy nem lehet elkapkodni a döntést, bízom benne, hogy tavasszal megnyithatja kapuit a létesítmény. Komplex üzemeltetésben gondolkodunk a mozit, a kiszolgáló helyiségeket és a büfét illetően. Szeretnénk, ha olyan épülete lenne a körmendieknek, ami nemcsak a kezdetek hurráoptimizmusában működne jól, hanem hosszú távon is – tette hozzá a városvezető, majd a Batthyány-kastély szomszédságában lévő barnamezős beruházást említette. Az egykori cipőgyári épületeket lebontották, a területet megtisztították és gyakorlatilag összenyitották a Várkerttel. A további fejlesztésekre, valamint a Várkert megújítására a tervek megvannak, pályázati forrást keresnek. A polgármester elmondta azt is: a régi MHSZ-épületek értékesítése megtörtént egy pályázat során, ott várhatóan elkezdődik egy komolyabb beruházás, amelynek során egy bevásárlócentrumot alakítanak ki. – Közösségi eseményeink, nagyrendezvényeink az elmúlt évben is remek színvonalon valósultak meg mind a kultúra, mind a sport területén. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny üde színfoltja volt az évnek, nagy élmény volt mindannyiunknak.

A civil szervezetek támaszt jelentenek a városnak, és ez fordítva is igaz: az önkormányzat igyekszik támogatni az egyesületeket, hiszen segítségükkel számos eseményt lehet tető alá hozni, nem kell a szomszédba menni. Munkájukra a továbbiakban is számítunk – hangsúlyozta Bebes István. Megtudtuk mindemellett: tervek 2024-re is vannak. TOP Plusz forrásból elindulhat a horvátnádaljai óvoda felújítása. A Bástya utca rendbetétele is a prioritások közé tartozik, jelenleg tartaléklistán – de az első helyen – van a projekt. A közvilágítás felújítása szintén fontos beruházás, a tervek elkészültek a lakott és a nem lakott területekre egyaránt. Teljesen energiatakarékos megoldásban gondolkodnak, a beruházást – amelynek költsége 280 millió forint – a város önerőből valósítaná meg. Jelenleg a közbeszerzés kiírása előtt állnak. Az úgynevezett hétemeletes tömbbelső megújításával lenne teljes a kép a belváros rekonstrukcióját illetően, a tervek megvannak, forrásra várnak. A jövőben szeretnék Körmendre hozni az országos tűzoltónap eseményeit. A Batthyány-kastélyban, a hozzá tartozó épületekben, illetve a környező zöldterületeken minden adott egy remek rendezvényhez, ezt korábban a Vas vármegyei tűzoltónap és a Vas vármegyei vadásznap is bizonyította.