– Ötvenegy éves vagyok, egy apró rábaközi faluból, Vadosfáról származom, ahol egykori biológiatanárom, dr. Gyurácz József oltotta belém a madarakkal való foglalkozás szeretetét. Harmincnyolc éve léptem be a Magyar Madártani Egyesületbe, harmincöt éve végzek tudományos célú madárgyűrűzési tevékenységet. Első és eddig egyetlen munkahelyem a nemzeti park igazgatóság, huszonkilenc éve dolgozom az állami természetvédelemben. Természetvédelmi őrként kezdtem, majd az őrszolgálat vezetője és egyben a természetmegőrzési szakterület irányítója lettem 2002- ben, az Őrségi Nemzeti Park létrehozásakor. Én bonyolítottam le 2004 és 2006 között az igazgatóság első európai uniós projektjét, a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont létrehozását – mondta az elmúlt évekről az újonnan kinevezett igazgató, dr. Németh Csaba, aki időközben tudományos fokozatot szerzett erdőmérnöki oklevele mellé, a madaraktól a kisemlősök ökológiája felé kanyarodva.

Ezt követően a fejlesztési szakterület vezetője lett, irányításával jött létre az igazgatóság pályázatkezelési osztálya, amellyel az elmúlt ciklusban mintegy 6,4 milliárd forint értékű természetvédelmi célú fejlesztést bonyolítottak le sikeresen. Dr. Németh Csaba 2017 óta irányítja az európai bölényprogramot, és attól az évtől töltötte be az általános igazgatóhelyettesi feladatkört is. Hat éve volt tehát arra, hogy a természetvédelmi munka teljes spektrumát átlássa és segítségére legyen vezető kollégáinak az egyes szakterületek tevékenységeinek összehangolásában. – Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy január elsejétől hazánk 10 nemzeti parkja közül az egyik vezetését végezhetem. A pozícióra feladatként tekintek – mondta igazgatói kinevezéséről a szakember, aki Gyöngyösfaluban él feleségével és három gyermekével. Felesége révén erdész-, a maga részéről gazdászgyökerekkel rendelkezik. Mindketten büszkén vallják magukat vidéki embereknek, és törekvésük, hogy eszerint is éljenek: kertet művelnek, állatokat tartanak.

Fiuk gimnazista, kisebbik lányuk egyetemista, a nagyobbik pedig már kolléga: egy másik nemzeti park igazgatóság lelkes, elhivatott munkatársa. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság huszonkét éve jött létre, és bár a kezdeti éveket követően fejlődése megtört egy rövid időre, 2010 után szinte páratlan fejlődést tudhatott magáénak a hazai természetvédelemben. – Mindez sok tényezőnek köszönhető. Dr. Markovics Tibor igazgató úr alapító vezetőként nagyon átgondolt koncepció mentén építette ki az alaptevékenységeket, a hozzájuk szükséges infrastruktúrát és az ezt létrehozni, működtetni képes személyi állományt. Egy nagyon jó vezetői csapat állt mellette, és mögöttük pedig lelkes, elhivatott kollégák – mondta dr. Németh Csaba, aki igazgatói kinevezését követően először is megnyugtatta munkatársait. Hangsúlyozta, hogy rájuk és az eddig elért eredményekre alapozva kívánja folytatni a megkezdett munkát. Jók az irányok, rendelkeznek fejlesztési tervvel, azt fogják megvalósítani. A munka volumene, az igazgatóságra bízott vagyon komoly: 335 ezer hektár működési, 5819 hektár saját vagyonkezelésben lévő terület, 8,4 milliárd forint értékű állami vagyon, 760 számosállat, erő- és munkagépek, 22 tanösvény, 7 bemutatóhely.

Az új igazgató az állami vagyonnal felelős módon gazdálkodva, a helyi közösségekkel együttműködve szeretné elérni, hogy a természetvédelmi tevékenység egyszerre eredményezze a természeti értékek védelmi helyzetének és a nemzeti park területén élők életminőségének javulását, valamint a látogatók számának, elégedettségének növekedését. – Az érdeklődésem elég széles körű. Egy édesapám irányította fogathajtó közösségnek köszönhetően a madarakon túl a lovak is részei az életemnek már gyermekkorom óta. De szeretek utazni is, főleg keletre és délre. Folytatom a tudományos tevékenységemet, őstermelőként, félig hobbiból pedig fenyőfát termelek a kertben, szóval van mivel kikapcsolódnom. Kicsi, alig száz lelket számláló községből jövök, ahol a falu közepén 800 fős templom: „erős vár” áll. Egy sokáig üldözött vallás iránti „türelemből” vált ez a Rábaköz-széli falucska templomos hellyé és lett kicsiként a legnagyobb. Én ebből azt tanultam, hogy kellő hittel egy kis közösség is tehet nagy dolgokat, válhat meghatározó szereplőjévé nagy folyamatoknak. Minden csak emberség, hit, nyugalom, béke és együttműködés kérdése – én ezekben hiszek, a természetvédelemben is – zárta szavait dr. Németh Csaba.