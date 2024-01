– A 2023-es év vészterhes bizonytalanságokkal indult. Az egekbe szökő energiaköltségeket más önkormányzatokhoz hasonlóan csak egyes közösségi tereink lezárásával és jelentős, 130 millió forintos kormányzati segítséggel tudtuk kigazdálkodni. Fájó hiányt okoz, hogy állami tulajdonú uszodánk állapota már a COVID zárás alatt leromlott, 2023 februárjában pedig gyakorlatilag tönkrement. Sok bosszúság forrása, hogy gyermekorvosi praxisainkat nem sikerült tartósan betölteni. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az asszisztenseknek és a helyettesítő orvosoknak.

Az elmúlt évben számos változást kellett menedzselni. Új ügyvezetővel kezdte meg az évet a Városüzemeltető Kft., a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde élén pedig év közben történt előrehozott váltás. Védőnőinket félévtől átvette a Markusovszky-kórház, decembertől a Mentőszolgálat szervezi a háziorvosi ügyeletet, változott a hulladékszállítás rendszere. Nyáron új vezetők vették át a római katolikus plébánia és a református gyülekezet irányítását, akikkel jó együttműködést alakítottunk ki. 2024 januárjától a közbeszerzésen nyertes új üzemeltető működteti az immár három kőszegi temetőt.

Több tízmilliós megtakarítást várunk szociális feladatellátásunk átszervezésétől. Zajlik a Családsegítő Szolgálat költözésének előkészítése, kormányzati jóváhagyást követően idősotthonunkat átveheti a Máltai Szeretetszolgálat, májustól pedig megszüntetjük a hajléktalanok bentlakásos ellátását, melynek kihasználtsága a felére csökkent. Ez a költséges ellátási forma a 30 ezer fő alatti települések közül vármegyénkben csak Kőszegen működött. Az egykori Szegényházat átadtuk a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznak, a gyönyörűen felújított épületben új típusú nappali ellátásban és foglalkoztatásban is részesülhetnek a kőszegi szenvedélybeteg emberek. Az intézmény a lelki gondozásra is nagy hangsúlyt fordít.

2023-ban is folytatódott a város fizikai megújítása, a városképet a felállványozott épületek látványa uralta. Elkészült a Kőszegfalvi templom, a Szent Imre Missziós-ház első üteme, a Kálvária templom, a Temetőkápolna, a Szent Erzsébet Szociális Központ, a Zárda templom és az Árpád-házi Szent Margit Iskola felújítása, illetve bővítése. A Jézus Szíve, a Szent Jakab és a Szent Imre templomon jelenleg is dolgoznak. Önkormányzati beruházásaink közül a hiánypótló új temető és a minden igényt kielégítő mentőállomás megépítése mellett birtokba vehettük a Kőszegfalvi Klub felújított épületét.

Az elmúlt év fontos feladata volt a bizonytalanná vált fejlesztések megmentése. Hálás vagyok Ágh Péter államtitkár képviselőnknek, akivel sokat dolgoztunk azért, hogy minél hamarabb elindulhasson a 87-es gyorsforgalmi út kiviteli tervezése. A városszéli sokat kritizált, úgymond „sehova nem vezető” gyalogos- és kerékpáros híd meglétét nyomós érvként használhattuk a vasútállomásnál félbemaradt intermodális csomópont továbbépítése mellett. Az uniós források érkezésével ez a fontos projekt is befejeződhet.

2024-ben újabb jelentős fejlesztések indulnak el, és továbbra is azért dolgozunk, hogy a 2028-as és 2032-es Város- majd Ostromévfordulóra elérjük Kőszeg régóta vágyott, 21. századi állapotát. Tulajdonosként TOP+ pályázati forrásból két tankerületi iskolánkban is elindítjuk az energetikai felújítást, és a Tankerület saját pályázataiból is tervez kőszegi beruházásokat. Megkezdjük a Hősök tornya kiállításának megújítását, amely a belváros felújítását kiteljesítő Ékszerdoboz programunk fontos beruházása lesz. Szintén pályázati forrásból két vállalkozás számára helyet biztosító épületet építünk a 87-es út melletti ipari park területén. A város szabadidős sport kínálatát bővítjük egy kerékpáros ügyességi pálya megépítésével. Elbírálásra várnak további útfelújítási és városrehabilitációs pályázataink is. A saját pályázatok mellett megyei konzorciumi projektekben elkészültek a jövőben megépíthető kerékpárutak és csapadékvíz-elvezető rendszerek tervei.

Fontos eredmény, hogy a magánberuházók is fejlesztenek Kőszegen. Hamarosan átadják a Wienerberger Téglaipari Zrt. csúcstechnológiás üzemcsarnokát. Kőszegfalva mellett közel öthektáros területet értékesítettünk, ahol a beruházó Kőszegen nagyon hiányzó lakótelkek kialakítását tervezi. Megkezdődött a lakótelepi Forrás Coop üzlet felújítása. Megannyi pontján épül a város, és biztos vagyok abban, hogy továbbra is együtt építkezve el fogjuk érni a céljainkat!