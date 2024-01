Lugosi Arnold azt vallja, érdemes kutakodni a települések történetében, mert az ember mindig ráakad valamire, amit tovább lehet gondolni, sőt némi ráfordítással a nagyközönségnek is be lehet mutatni. Így épült meg tavaly az elsüllyedt templom kicsinyített mása a Szala-patak partján. A Fekete-tó legendájából 1973-ban tízperces rockopera is készült, amelyben olyan nagy nevek szerepeltek, mint Koncz Zsuzsa, Máthé Péter és Orszáczky Jackie.

Az elsüllyedt templom mellett halad el a piros szívvel jelzett, 11 kilométeres Szerről szerre tanösvény, amely érinti Szalafő szinte összes turisztikai látnivalóját, érdekességét, így a Gyöngyösszeri-völgy mellett található bombalikakat is. Ezek valójában második világháborús bombatölcsérek, amelyeket a szalafőiek - helyi nyelven - bombalikaknak neveznek.

Befagyott a bombatölcsérben álló víz

Fotó: Szendi Péter

-Gyermekkoromban sokat bóklásztunk ezeknél a mesterséges mélyedéseknél. Úgy emlékszem a szüleim korosztálya még fürdött, és pecázott is ezekben a tölcsérekben. Mindig tudtam arról, hogy léteznek, de kellett idő, hogy "megtaláljam" ezeket fejben. Most már ott tartunk, hogy tábla jelzi a különleges képződmények történetét - mondta az erdő közepén, a befagyott bombatölcséreknél Lugosi Arnold.

A bombalikak története nem mindennapi: a második világháború végén a vasi megyeszékhely fontosabb német katonai állásainak bombázása volt a cél. Az olasz katonai álláspont felől érkező, feltehetően angol repülőgép még Szombathely elérése előtt tűzharcba került, sérült és visszafordulásra kényszerült. Mivel terhétől meg kellett szabadulnia, Szalafő környékén, a lakott területektől távol ledobta bombáit. A szalafőiek éppen istentiszteleten voltak a helyi református templomban. Lett nagy ijedelem a faluban, a gyöngyösszeri házak ablakai betörtek, de komolyabb kár nem keletkezett.

Szalafőnek körülbelül kétszáz állandó lakosa van, az idősebbek még tudják a régi falusi legendákat. Ezekre van fogadókészség, nem egy történetből lett attrakció a településen. -Aki a faluba látogat, vevő a különlegességekre - hangsúlyozta Lugosi Arnold, aki úgy tapasztalta, hogy a turizmusban volt némi visszaesés tavaly, ami igazából azt jelenti, nem volt túljelentkezés. -"Normál mederben" zajlott a szállásadás, de panaszra szerintem semmiképpen sincs okuk a vendégház-tulajdonosoknak. Négyszázötven vendégágy van a településen, így a szezonban - kiemelten nyáron - meg is triplázódhat a lakosság. Húsz-huszonöt évvel ezelőtt a tavasz volt erősebb, az ősz gyengébb, mára ez megfordult. Az őszi szünet után kevesebb a látogató, márciusig téli álmát alussza az őrségi táj - tette hozzá Lugosi Arnold.

Persze vendég most is van: sikertörténet a szalafői piac, új játszótér és fitneszpark készült, a focipálya mindenkié. Az erdészház melletti forrás környékén társadalmi munkát végeztek, megindult a víz, jelenleg bevizsgálásra vár. A buszmegállókban helyi mesterségeket szeretnének bemutatni, márciusban meg nyit az új vegyesbolt, mellé rendezvényhelyszínt álmodtak. A különféle programoknál a Közösségi Idő Szalafőért Egyesület nagyban segít, a tagok mindenben aktívak.

-A lényeg az, hogy építsünk arra, amink van. És mi tagadás: gazdag a falu múltja, van mire támaszkodni - hangzott el zárszóként a polgármestertől.