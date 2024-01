A készüléket az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány vásárolta meg. Nem csak az iskolában dolgozók és tanulók, hanem a környéken élők életét is megmentheti. – Az iskola titkárságán helyeztük el, hogy baj esetén azonnal rendelkezésre álljon – mondta az intézményvezető, Schleipfnerné Gáspár Andrea. A defibrillátor beszerzése öszszefogás eredménye; köszönet illeti a Szülői Munkaközösség tagjait, akik a kezdeményezők voltak, valamint a támogatókat, akik anyagi támogatást nyújtottak az alapítványnak. Az iskola dolgozói egy tanfolyamon is részt vettek, hogy segíthessenek az életmentésben: Ropos Kutasi Katalin Viktória, Köcse Tamás és Csonka Ernő tanították meg a készülék használatát. Az iskolát már regisztrálták a SzívCity alkalmazáson is.