Elkezdődött a Volánsztrájk! - jelentette be vasárnap délelőtt a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet közösségi oldalán. Azt írták: "Az autóbuszvezetők támogatottsági aránya megegyezik a sztrájk-aláírásgyűjtő ív nyilatkozatainak számával, de vannak olyan vármegyék, ahol ez a 80-95 %-ot is eléri. Nincs visszaút, ha egyszer már elindultunk ebbe az irányba!" - közölték.

Vasárnap 336 járat marad ki, míg a sztrájk második napján, hétfőn 3283 járat nem fog közlekedni - erről már a Hír Tv adott tudósítást. A Volánbusz honlapján azt közölték: "A Volánbusz a 2024. január 28-29-ére meghirdetett munkabeszüntetés időtartama alatt is biztosítja az elégséges szolgáltatásokat az utasok érdekében, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően" A honlapon közzétették azt a listát is, ami azon járatokat sorolják fel, amik várhatóan a sztrájk miatt nem közlekednek. Hozzátették azt is: "Amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik. amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik".

Vas vármegyében hétfőn ezek a járatok nem közlekednek.