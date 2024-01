Gudics Attila, Döbörhegy polgármestere elmondta: a település állandó lakossága száz körül van, ehhez jönnek még hozzá azok – mintegy ötvenen –, akiknek nyaralójuk van, és csak bizonyos időközönként tartózkodnak a faluban. A közelmúlt beruházásaival kapcsolatban hangsúlyozta: az orvosi rendelő felújítása 18,6 milliós támogatásból valósult meg, a Magyar falu programban pályáztak sikerrel. Felújították a tetőt, szigeteltek, nyílászárókat cseréltek. Az önkormányzat mintegy 800 ezer forintos önrésszel járult hozzá a beruházáshoz.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője az átadón méltatta a kistelepülést. Mint mondta, a döbörhegyiek mindig a jó gazda szemével nézik a világot. Felmérik, mivel rendelkeznek, és mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék, rendben tartsák, és gyarapítsák is a rájuk bízott javakat.

Az átadón az is elhangzott, hogy a Magyar falu programban – az indulás óta – ezer kistelepülési óvoda és iskola újult meg, kétezer óvodai játszóudvar és közterületi játszótér épült és új bölcsődéket hoztak létre. Mintegy négyezer kilométer alsóbbrendű állami utat és több ezer kilométer falvakon belüli utat, járdát és hidat újítottak fel országszerte. Ezerkétszáz falu- és tanyagondnoki busz beszerzése vált lehetővé. Majdnem kétezer faluban finanszírozták orvosi és védőnői eszközök beszerzését, és hatszáznál több orvosi rendelőt fejlesztettek.

– Örömteli, amikor egy település józan világlátása összeér a hasonló értékek mentén kialakított támogatási rendszerrel, ahogyan történt Döbörhegyen is. A falufejlesztés akkor működik jól, ha épít a vidéken élők tudására, bölcsességére. Ha ismeri értékeik és erősségeik mellett nehézségeiket, kihívásaikat is. Ha tudja, mi fontos számukra, mire van a leginkább szükség. A döbörhegyiek igyekezetének és gondosságának sok-sok éve tanúi a présházak a Gyertyánoshegyen és az Öreghegyen, a feszület a falu közepén és a címerpajzsukon látható Magyarok Nagyasszonya is – tette hozzá a V. Németh Zsolt.

Az orvosi rendelő mellett kommunális eszközök átadására is sor került, homlokrakodót, árokásót és sószórót vásárolt az önkormányzat, közel 6,6 millió forint értékben. Az eszközvásárlást szintén a Magyar falu program támogatta.