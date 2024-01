– A tavalyi év elég nehezen indult mindenkinél: az energiaárak megugrottak, ami miatt különféle intézkedéseket kellett hozni nekünk is. Ezek kárvallottja lett például a Nádasdy-vár, amit néhány hónapra be is kellett zárnunk. Ugyancsak bezártuk a zárdát, mert az csak gázzal fűthető. A benne székelő kilenc civil szervezet a téli hónapokra kénytelen volt más megoldást keresni – kezdte értékelőjét Kondora István, majd így folytatta: – A másik év eleji zökkenő az volt, hogy nem tudtuk megítélni, hogy a megnövekedett árak hogyan érintik majd a költségvetést.

Sárvár szerencsésen bekerült a közé a 150 önkormányzat közé, amelyek támogatást kaptak a kormánytól az energiaköltségek kompenzálására. Ezzel a 130 millió forintos kiegészítéssel túl tudtuk élni az első negyedévet. A polgármester arról is beszélt, hogy 2022 utolsó hónapja és 2023 januárja rendkívül sok aggódást hozott magával a fürdő tekintetében is.

– Szinte hetente ültünk le, hogy lássuk, a következő egy hetet még ki tudjuk-e húzni. Nagyon pengeélen mozgott az, hogy tudjuk-e vinni tovább a fürdőt vagy be kell zárni. Sok munkával, de végül túléltük azt a bizonytalan időszakot, és ma már szerencsére helyreállt a rendje mindennek. Ebben segített, hogy az úszócsapatunk révén a sportminisztérium négy tételben összességében 55 millió forint értékű támogatást adott az uszoda működésére – fejtette ki.

De nem csak nehézségeket tartogatott 2023 a sárváriaknak: az iparűzési adó tekintetében, mint a polgármester elmondta, kimondottan jó helyzetbe került a város. – Az ipari üzemek nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és úgy tűnik, hogy a tavalyi évben az adóbevételek is elérték a járvány előtti szintet – fogalmazott, majd sorra vette a tavaly megvalósult nagyobb beruházásokat, köztük a Berzsenyi utca felújítását, a Szatmár utcai óvoda bővítését, a Tizenháromváros utca utolsó szakaszának felújítását, ami ezentúl a városi kerékpárút-hálózatra is rácsatlakozik. A múlt héten a forgalom teljes egészében visszavehette a Tesco körforgalom és a Sótony felé vezető út kereszteződéséig felújított utat, ahol a hidak dilatációs elemeit is kicserélték.

– A napokban megtörténik a volt tüdőgondozó épületében kialakított két gyermekorvosi rendelő műszaki átvétele, amivel talán le tud zárulni az a kicsit ideges időszak, amely a gyermekorvosok környékén kialakult – mondta a polgármester, majd hozzátette: – Fontosnak tartom, hogy a parkolási helyzetben is valamennyi enyhítést tudtunk hozni, hiszen a Nádasdy-iskola mellett egy 44 állásos, a Dózsa úton pedig egy 144 beállós parkoló épült. Emellett próbálunk ittott finomhangolásokat csinálni – fejtette ki.

Hangsúlyozta: önkormányzati forrást tavaly inkább az állagmegóvásra és a város működésének biztosítására fordítottak, a tavaly megvalósult beruházásokra a forrás elsősorban állami és európai uniós támogatásból érkezett. A város üzemeltetését tekintve úgy látja, a Covid óta talán ez volt az első olyan év, ami minden vonatkozásban a járvány előtti állapotokat tudta produkálni.

Az alapelvünk, miszerint ötcsillagos várost építünk, továbbra sem változott. Annak ellenére, hogy tudjuk, ezt az állapotot sosem fogjuk elérni, szeretnénk minél közelebb kerülni hozzá. A kórház és a Csónakázó-tó szomszédságában megépülő új ötcsillagos szállodával eljutunk egy olyan állapotba, hogy van egy fürdőnk, van két-két négy- és ötcsillagos hotelünk, mellette közel húsz-harminc kisebb vendéglátó egységünk. Sárvár így európai szintű fürdővárossá vált. De ez még nem lenne igaz, ha mellette a város építés-szépítés, fejlesztés teljesen megállna. A kettőnek parallel kell ahhoz haladni, hogy az emberek, amikor ide jönnek, azt érezzék, hogy egy szép városba érkeznek, ahol az ott lakók is szeretnek élni.

Kondora István arról is beszélt, hogy a város hivatalos működtetésén kívül elengedhetetlen, hogy a városi közélet, a civil és egyházi élet is jól működjön. 2023 második felére a civilek a programjaikat ugyanolyan intenzitással tudták megszervezni, mint korábban: bemutatkoztak a város művészeti csoportjai és a nagy rendezvényeket, fesztiválokat is meg tudták tartani. Viszszatért az élet a Nádasdy-vár, a ZeneHáza és az Aréna falai közé is. Végezetül a polgármester arról beszélt: minden anyagi gyarapodásnak, ami a városban történik, kettős célja van.

– Egyrészt, hogy fizikai értelemben gyarapodjunk, másrészt, hogy jobbá, biztonságosabbá és szebbé tegyük a városunkat, hogy az embereknek legyen itt egy boldogság érzése. Az is igaz, hogy a boldogság pillanatokban mérhető, de az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy ha mondjuk döntően negatív élményei vannak, vagy nincs annyira jól a világgal, akkor néhány boldog pillanat ezt ki tudja egyensúlyozni. És hát mi ezért dolgozunk – zárta értékelőjét.