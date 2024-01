A XXVI. Sárvár Evangélikus Farsangi Bálon nem csupán az egyházközség tagjai vettek részt, itt zárult az ökumenikus imahét is, így valamennyi helyi felekezettől képviseltette magát lelkipásztor – Óra Krisztián katolikus iskolalelkész és Szentgyörgyi László református lelkész – az eseményen.

A bálon elsőként Pethő Attila evangélikus lelkész köszöntötte a megjelenteket, majd Horváth Zsolt gyülekezeti felügyelő mondott köszöntőt, aki kiemelte: szeretnének nyitni a fiatalság felé, ezért a bál bevételét ifjúsági táborokra és csapatépítő események megszervezésére fogja fordítani a Luther Rózsa Alapítvány. Rendhagyó módon igehirdetés is elhangzott a mulatság kezdetén: Pethő-Udvardi Andrea a 126. zsoltár szavain keresztül mutatta be: Isten akár az emberek, nevet, táncol, örül és sír, így, mint mondta, a báli ünneplésnek is megvan a helye és az ideje az életünkben. Az evangélikus bál díszvendége Solymár Gábor nyugalmazott lelkész volt, aki 1976- tól 1994-ig, 18 éven át szolgált Sárváron.

A rendezvényen az önkormányzatot dr. Máhr Tivadar alpolgármester képviselte, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a sárvári egyházközségben jelen van a folyamatosság, hiszen a jelenlegi és korábbi lelkipásztorok összetartanak, tartják a kapcsolatot egymással.