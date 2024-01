Édesanyja csecsemő- és gyermekápolóként dolgozott, két húga is az egészségügyi pályát választotta. Julika – ahogy mindenki szólítja a városban – kislányként mindig úgy gondolta: amikor felnő, doktor néni lesz belőle. Sokáig ez élt benne, mégis máshogy hozta az élet: a gimnázium után családi helyzetük nem engedte a továbbtanulást, ám az álmát, hogy másokon segíthessen, nem kellett feladnia. A Kanizsai Dorottya Gimnázium után a soproni Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kihelyezett tagozatán 1985 júniusában szerezte meg szakiskolai bizonyítványát: a kétéves gyógyszertári asszisztensképzés magas szintű volt, ő pedig kitűnően megfelelt.

– Patikákba jártunk gyakorlatra, éreztem, hogy már a céljaim felé közeledem. Az első év vége után egy hónapra egy szombathelyi gyógyszertárba kerültem, a második év második félévét már a vépiben töltöttem, ahol nagyon sok segítséget kaptam idősebb dr. Németh Ákostól és a feleségétől, Némethné Makkos Katalin gyógyszerészektől. Kezdő asszisztensként minden napot kihívásként éltem meg. A laborban sok időt töltöttem: kúpokat, pirulákat készítettem, kenőcsöket kevertem, port osztottam. Más élmény volt kikerülni a tára mögé, az officinába, mindamellett ki mertem állni az emberek elé. Később, 2010-ben gyógyszerkiadó szakasszisztens képesítést szereztem Szombathelyen jeles eredménnyel. A patikai élet egészen más volt régen: a kezükben hozták be a recepteket a betegek, mi pedig kiszámoltuk az összetevőkből, alapanyagokból a gyógyszer árát. Ma mindent kiszámol helyettünk a gép. Más volt a patika arculata is: ma minden modernebb, felgyorsult az élet, igaz az emberek is változtak: míg régen titkolták a betegségeiket, ma sokkal nyíltabban beszélnek. Így is sokfelé kell kiterjednie a figyelmünknek. Az elmúlt négy évtizedben gyógyszerrel, jó tanáccsal, jó szóval és mosollyal is segíthettem – felemelő érzés volt, amikor megállítottak az utcán vagy a patikában, hogy megköszönjék a támogatásomat. Nem lettem orvos, de a vágyam végül teljesült. Végig nagyszerű kollektíva, jó szakemberek vettek körül. Mindig mindannyiunknál a betegek voltak az elsők. Ezt a hivatást csak szívvel-lélekkel, teljes odaadással és szakmai tudással lehet csinálni – mondja.

Julika úgy érzi, tartalmas időszakot hagy maga után az ajtóval, amit most bezárt maga mögött. Hálával tartozik munkatársainak, akik végig mellette álltak. A betegekért végzett önzetlen, becsületes munkájáért pedig neki mondtak köszönetet a kollégái. Az utolsó nap az egyiküktől a szokásos forró kávéja mellé egy dalt is kapott: „Ez a kávé más mint a többi, ezt te is jól tudod…” A dalt hallva az egyik ismerőse hozzátette: „Most következik életed leghosszabb kávészünete.”