A bál idén is hatalmas érdeklődésre tett szert: 174-en báloztak együtt a telt házas mulatságon. A bálozókat Savanyú Gábor és Mórocz Zsolt szervezők, majd dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte. Máhr Tivadar kiemelte, hogy a zenés-táncos rendezvények emelik a városi rangot, hozzátartoznak a polgárvárosi léthez és jótékony célt is szolgálnak. Idén a városi bál bevételének kedvezményezettje a Szent Piroska Katolikus Óvoda. A spanyol tematikájú mulatságon a zenét a hagyományokhoz hűen a Galaxy Tánczenekar szolgáltatta, éjfél után még tombolát is húztak.