Lapunkban korábban megírtuk, 2023 februárjában jelent meg a Magyar Közlönyben az a határozat, amely szerint a kormány 8,7 milliárd forint keretösszegű támogatást biztosít a büki víz- és szennyvízhálózat fejlesztésére. Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere a napokban mutatta meg, mely helyszíneken kezdődött el a munka. – A közel kilencmilliárd forintos közműfejlesztési beruházást hat részre lebontva valósítjuk meg – kezdte a polgármester. – A vízellátó kapacitás növeléséhez új kutakat kell fúrni. Új víznyerők létesülnek a bükfürdői vízműtelepen. A bői önkormányzattól most vásárolunk területet, itt is lesz fúrás. A fejlesztés költsége mintegy kettőszáznegyven millió forint. A polgármester részletezte, a Damjanich utcában a vízvezetéket cserélik ki. Először az új hálózatot és a bekötéseket építik ki. A cél az, hogy az ott lakókat a lehető legkevésbé zavarják. További utcák felújítását is tervezi a város. Az előzetes felmérések már megtörténtek. – A 1500 köbméter tárolókapacitású víztorony esetében a kivitelezési szerződést tavaly írtuk alá – folytatta dr. Németh Sándor. – Itt egy év van a munka befejezésére.

A beruházás 1,8 milliárd forintba kerül. Az állateledelgyárnál elkezdődött az új szennyvíz-nyomóvezeték lefektetése. Csepreg felőli oldalán már ássák az árkot. A szennyíztisztító telep felújítása és az új vízkezelő létesítmény, illetve vízműgépház és kapcsolódó létesítmények kialakítása egyelőre még várat magára. Itt jelenleg a közbeszerzési eljárásnál tartanak. – Annak érdekében, hogy a Nestlé Büköt érintő kedvező befektetési döntései megszülethessenek, komoly együttműködés kellett, a beruházási terület vonzó lett – mondta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. – A közös munka révén a bővítéshez kapcsolódó nagyüzemi és lakossági víz- és szennyvízhálózati fejlesztésekre közel 9 milliárd keretösszegű támogatást biztosított a kormány. Ha azt nézzük, hogy a turisztikai fejlesztésekre kimagasló szinten, többmilliárdos forrást adott az ország vezetése, azt láthatjuk, a kormány Bük mellett áll. A város két lábbal áll a földön, és mindkét lába viszi előre. Az egyik a gazdaság, a másik a turizmus. Az elmúlt években közösen sokat tettünk azért, hogy mindkettőt tovább erősítsük. A cél az, hogy a város erős legyen, és ezek a beruházások az itt élőket szolgálják.