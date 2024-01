A címvédő, listavezető Haladás VSE nagyszerű formában kezdte az új esztendőt. A 2024-es év nyitányaként az NB II.-es Dunakeszi vendégeként nyert Magyar Kupa meccset kiütéses, 15-3-as győzelemmel. Majd csütörtökön a bajnokságban vívott rangadót, a 5-0-ra verte a tabellán második Veszprémet – remek teljesítménnyel, könnyed játékkal. Sok idő nem jutott a pihenésre, hiszen máris itt az újabb feladat, hétfőn este az Aramis otthonában meccsel a zöld-fehér gárda. Az Aramis hetedik helyen áll a tabellán, a felsőházi tagságért küzd – számára fontos lesz a mérkőzés. Míg a HVSE úgy is tetemes előnnyel, kilenc ponttal vezeti a tabellát, hogy egy meccsel kevesebbet játszott a második Berettyóújfalunál. A Haladás az Aramist októberben 8-0-ra ütötte ki Szombathelyen – és most is vasi együttes lép pályára esélyesként. Igaz, az Aramis hazai pályán veszélyesnek tűnk, hét győzelméből hatot is saját közönsége előtt gyűjtött be.

A rövid téli szünet után ismét pályára lépett a Haladás VSE NB II-es csapata – a Dunaújvárost látta vendégül. A Sziffer András vezetőedző által irányított zöld-fehér gárda remek teljesítményt nyújtva aratott 7-3-as győzelmet – a szombathelyiek a 33. percben már 6-0-ra vezettek, innen tudott kicsit kozmetikázni az eredményen a vendég. A Haladás góljain Volner Bence (3), Dobány Patrick (2), Kiss Patrik és Vidák Balázs osztozott. A HVSE II. remek szezont fut, második a tabellán – igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisainál. Az alapszakaszból még négy meccs van hátra.