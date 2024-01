Szafián Petra 2020-ban és 2022-ben is első lett az országos Pénzmesterek versenyen, 3. helyezést ért el a Zseton versenyen 2022-ben, magáénak mondhatja a Részvényfutam verseny különdíját és csapatban országos ötödikek lettek a BankCode versenyen – kimagasló teljesítményéért Kőszegen Polgármesteri Elismerő Oklevelet kapott. Legutóbb tavaly év végén a DUE Médiahálózat (diákújságíró egyesület) és az MBH Bank háromfordulós online pénzügyi versenyén diadalmaskodott. „A versenyt azért rendezték, hogy képet kapjanak a magyar diákok pénzügyi ismereteiről. A kérdéssort bárki kitölthette, a vetélkedőre azonban csak felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező, 18-26 év közötti fiatalok jelentkezhettek be. Az első fordulóban 13 ezren vettek részt, közülük ezren kerültek a középdöntőbe, majd a legsikeresebb tíz diák mérhette össze tudását a döntőben. A kérdések felölelték a pénzügyi terület szinte teljes spektrumát az online bankolástól kezdve a bankkártyahasználaton, kriptovalutákon át a hitelekig és nyugdíjcélú megtakarításokig. A tapasztalatok szerint a magyar diákok jól értenek a biztonságos bankkártya- és netbank-használathoz, azonban megtakarításokkal és befektetésekkel kapcsolatos témákban kevésbé tájékozottak”, olvasható az ELTE oldalán

Ahogy annak idején a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium, úgy most az egyetem is büszkén adta hírül a győzelmét. Petra a Gazdaságtudományi Kar elsőéves nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatója – számára is csak a díjátadón derült ki a helyezés.

– Nagyon örültem, amikor meghallottam a nevemet, és nemcsak azért, mert egy értékes külföldi utazás volt a fődíj. Abban bízom, hogy az egyetemi éveim alatt egy ösztöndíj, később egy gyakornoki állás vagy munkalehetőség megszerzésében előnyt jelenthet, hogy egy országos versenyt már egyetemistaként sikerült megnyernem. Egy bankkal közös szervezésű volt a megmérettetés – ez is irányt mutat a pályán való elinduláshoz – mondja Petra, aki kimondottan szereti a próbatételeket, kvízesteket, vetélkedőket. Már a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolában és középiskolásként is megmérette magát különböző tantárgyakban.

A legutóbbi Nagy Diák Banktudós Tesztnél leginkább a precízsége és összpontosítási képessége vitte győzelemre: – Nagyon kellett figyelni az apró részletekre. Hiába tűnt gyorsan elolvasva jónak egy válasz, szinte mindig tartalmazott valami apró csavart – mondja. Mint kiderült, volt, aki nyolcvanszor töltötte ki a tesztet – minden alkalommal más kérdéssort kapva –, a legjobb tízbe így sem sikerült bejutnia. A résztvevők közül a legtöbben arra a kérdésre tudták a választ, hogy „ha a hétvégi fesztiválon elvesztetted a bankkártyádat, mit teszel először, amikor észreveszed?” (Azonnal hívom a bankom ügyfélszolgálatát és jelentem a kártya elvesztését, kérem a letiltását.) A legkevesebben arra a kérdésre válaszoltak jól, hogy mire utal az angol „penny” szó? (A serpenyő formájára.)

Petra megjegyzi még: a verseny nem elsősorban a mai gazdasági helyzetre vagy a gazdasági világ történéseire koncentrált, sokkal inkább olyan dolgokra, amelyek egy család mindennapjaiban előfordulnak. Példát is mond: sokan ismerik a csoportos beszedési megbízás fogalmat, mégsem tudják, hogyan működik. Ő a kezdetektől nagy segítséget kapott ebben már otthon, a szüleitől: gyakorlati dolgokra tanították kezdve a levélcímzéstől a csekk-kitöltésen át a bankkártyahasználatig. S hálás gimnáziumi tanárának, Kiss Zoltánnak, akitől iskolatársaival és testvéreivel együtt éveken át hatalmas motivációt kaptak, elszántan támogatta őket, hogy a pénzügyek világában biztosan eligazodjanak. (Adalékként: a legutóbbi versenyen az 5. helyen végzett Petra nővére, Dorottya. Tavaly pedig ugyancsak Jurisich-os diák, Kovács Bence nyerte a vetélkedőt.)

– A gimnázium után mindenképpen Budapestre akartam költözni. A nemzetközi gazdálkodás szakot azért választottam, mert sok lehetőséget tartogat a későbbi specializációban. Most vizsgaidőszak van, de alig várom a második félévet, mert megtaláltam, amit szívesen tanulok. A tantárgyakat megajánlott jegy alapján teljesítettem, de ezekben a hetekben sem akarok kizökkenni: most visszamenőleg gyakorlom a matematika anyagot és a korábbi versenyeken nyert gazdasági témájú könyveket forgatom. Azt már biztosan tudom, hogy gazdasági területen szeretnék elhelyezkedni. Az egyetem jó lehetőségeket kínál, hogy kipróbálhassuk magunkat gyakorlati feladatokban is, és követem a fiatal bloggereket, influenszereket, akik ilyen területen dolgoznak – mondja.

A kérdésre, hogy van-e a közeljövőben olyan verseny, amelyen tervezi az indulást, úgy felel:

– Konkrétum még nincs, az egyetemi gólyatáborban felmerültek a szakmai esettanulmányi versenyek. Mindjárt a gólyatábor után beszéltem Kovács Bencével, a tavalyi Nagy Diák Banktudós Teszt nyertessel – ha kiírnak egy ilyen versenyt, és az egyetemen továbbra is szaktársak maradunk, akkor erre együtt, mint korábbi gimnáziumi osztálytársak, biztosan nevezünk.