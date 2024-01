Az egyesület elsősorban a Kőszegi-hegységben, valamint a Pinka-szurdok és a Vas-hegy, illetve Szombathely környékén szervez teljesítménytúrákat. A háromféle serleget – a kis, a nagy és a maxi kupát – különböző túrák és távok teljesítésével lehetett megszerezni az elmúlt egy évben. Hetvenhét túratársuk vett részt a kihívásban, ami több mint kétszerese a tavalyi 36-nak. Sokan a környékről – Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala vármegyéből – jöttek túráinkra, de teljesítettek siófoki, budapesti, egri, sőt békéscsabai barátaik is. Lányok, fiúk, kicsik és nagyok, egyedül vagy párban, kutyával vagy anélkül érkeztek.

Három „non plus ultrásunk” is volt: ők a három maratoni táv és a Kőszegi Csillagok 20 teljesítésén felül(146 kilométer) a Communitas Fidelissima 100-as túrát is megcsinálták, számolt be Gombos Kálmán, az egyesület elnöke. A családias hangulatú találkozón a 77-ből 56-an már átvették a jól megérdemelt serleget. A hiányzók közül többen az idei első, Pannon Alpok elnevezésű túrán áprilisban kapják majd meg.