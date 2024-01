- Több éves előkészítés előzte meg az idősek otthonának helyet adó Területi Gondozási Központ felújítását – mondta Horváth Zoltán polgármester. – Emiatt is voltam nagyon boldog, hogy elkezdődhetett munka. A kivitelezés már javában zajlik, úgy számolunk, hogy rövid időn belül elkészül a beruházás. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjével közösen keressük azokat a lehetőségeket, forrásokat, amelyek felhasználásával teljessé válhat a korszerűsítés. Így olyan munkákat is megcsináltathatunk, amelyekre most nem került sor. Bízunk benne, hogy a Magyar Falu Programnak köszönhetően a lakószobák belső felújítását is elvégezhetjük.

Megtudtuk, a felújítás során szigetelik a födémet, kicserélik a nyílászárókat, korszerű lámpatesteket helyeznek el korszerűsítik a fűtési rendszert. Az intézmény tetejére napelemet helyeznek fel. Ahol pedig szükséges a falak vízszigetelést is kaptak, a pályázati úton elnyert, mintegy 130 millió forintból.

- Törekszünk arra, a munka összehangoltan menjen, a lehető legkevésbé borítsa fel az időseink mindennapi életét – folytatta a polgármester. – A lakóknak a felújítás miatt másik szobába kellett költözniük, hiszen zavaró volt számukra a kivitelezéssel járó por- és a zaj.

Horváth Zoltán kiemelte, polgármesteri feladatainál az elsők között jelölte meg a csepregi közintézmények energetikai korszerűsítését. Úgy vélte, már rövid távon is jelentős rezsimegtakarítás érhető el. Az így megmaradt pénzeket a pályázatok önerőjéhez használhatják fel.

Ágh Péter, országgyűlési képviselő, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára lapunak elmondta, a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Plusz pályázatban Csepreg esetében több pozitív döntés is született. Összesen egymilliárd forintértékű támogatás érkezett ezen keresztül a városba.

- Tekintettel arra, hogy az Európai unió hosszú ideig bizonytalanságot okozott ezen a hazánknak járó források biztosításáról, Magyarország Kormánya a támogatáshoz jelentős hazai erőket mozgósított – emelte ki Ágh Péter. - Így ismét előre léphettünk Csepreg érdekében és elindulhatott a Területi Gondozási Központot érintő munka – zárta.