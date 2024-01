Mint arról korábban írtunk, a Fidesz szombathelyi szervezete nem hagyta szó nélkül Cseh Katalin, a Momentum alelnökének nyilatkozatát, mi szerint a Magyarországnak járó uniós források kifizetése károkozás. Közleményben szólították fel László Győzőt, Szombathely alpolgármesterét, a Momentum városi elnökét, határolódjon el a kijelentéstől.

- Azt látom a helyi Fidesznél, hogy megint csak – immár sokadik alkalommal – a nagypolitikát akarják behozni ide a városunkba. Mi többször kifejeztük, és elmondom most is, helyi ügyekkel szeretnénk foglalkozni, amik a szombathelyieket érintik, és amik a szombathelyiek életét teszik könnyebbé. A helyi Fidesznek is ezt javasolnám. Ez a válaszom – reagált a közleményben írtakra dr. László Győző pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón.

Forrás: Facebook

Ismert, sokakat megdöbbentett, amikor Szombathely alpolgármestere 2020 novemberében belépett a Momentum városi szervezetébe, 2023. február 1-je óta elnöke. Egy éve közleményükben azt írták: "Dr. László Győző mellett a helyi szervezet alelnökének választotta Lukács Dánielt és Nagy Donátot, így az elkövetkező időszakban hármójuk vezetésével folytatjuk a közös munkát Szombathelyen, valamint készülünk a 2024-es sikeres önkormányzati és európai parlamenti választásokra városunkban."

Az elmúlt napokban több fideszes képviselő hívta fel a figyelmet arra: a szombathelyi baloldali politikusok nem vállalják fel párttagságukat, egy civil szervezet logója mögé bújnak.