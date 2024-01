A nagyobbacska fiúk nagyon szeretik a szuperhősöket, katonákat, a videójáték-figurákat is keresik. A legónindzsa és a bűvész is gyakran a porondra kerül. A kisiskolás lányok már főként az olyan jelmezeket keresik, amihez lehet sminkelni, harisnyát venni, kiegészítőket használni. Ilyen a táncoslány, Kleopátra, kalóz – és a legkeresettebbek még mindig a Wednesday- és a Harley Quinn-jelmezek. Nemtől függetlenül berobbantak a Harry Potter-kosztümök, ezt minden korosztály keresi. Giglerné Sümegi Brigitta elmondta azt is:

– Az idén már szempont a jelmezválasztásnál, hogy hoszszú ujjú, meleg legyen, meg ne fázzanak a gyerekek. Tapasztalata szerint a szülőknek vagy nincs varrótudományuk, fantáziájuk és főleg idejük a kreatív jelmez elkészítésére, vagy bele sem fognak a munkába, mert felmérik, hogy egy méter anyag többe kerül, mint maga a kölcsönzés. Ha csak kelléket vesz valaki és a turkálóban választ ruhát, akkor is meggondolandó a vásárlás. A felnőttek is nagyon szívesen öltenek farsangi jelmezt, általában párban keresik. A retró stílusok, az 1980–90-es évek divatja mindig visszaköszön.

Tippeket is kaptunk páros jelmezekhez: Rómeó és Júlia, Shakespeare klasszikus szerelmespárja reneszánsz jelmezt kíván. Mario és Luigi a videójátékok világából ismerős testvérpár: válasszunk nekik piros és zöld overallt, fejfedőt. Shrek és Fiona híres animációs páros: zöld ruhában. A sor folytatható. De ne feledjük: az egyediség mindig divatos, bátran hozzunk saját ötleteket, amikor jelmezes farsangra készülünk!