Álmos szemek mindenhol. A vonaton, a boltban, a reggeli kávézásnál. A várakozással teli ünnepekben lelassult a világ, és kicsit talán mi, emberek is lelassultunk – ha megtehettük – az elmúlt két hétben. Hiánypótló ebben az időszakban az általános semmittevés – amire, lássuk be, nem sok alkalom adódik –, a rongyosra nézett karácsonyi filmek elindítása, az ötfogásos menü utáni általános bambulás. Még jó lett volna kicsit töltődni, de az idő nem várja meg, amíg a lelkünk készen áll. Kérdés és megfontolás nélkül diktálja az iramot, akkor is, ha fél lábbal még 2023 végében járunk és nehezen ereszt el hajnalban a puha takaró az év első munkanapján. Beindult újra a gépezet, és rezzenéstelen arccal átlök a 2024-es évbe. Csak győzzük utolérni.