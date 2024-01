Mit jelent számomra a zene? Elgondolkodtam a Sárvári Koncertfúvós Zenekart hallgatva. Általában az az első megnyilatkozás, hogy nem tudna az ember nélküle élni. A zene jó dolog, olyan, mint a versek, a novellák vagy a regények. Érzéseket fejez ki, vagy történetet, történeteket mond el. Talán ezek is egyben a legnagyobb erősségei, mert az érzelmek és a történések mindenkire hatással vannak.

A zene az élet minden területén jelen vanA zene mindenki életében más szerepet tölt be. Azonban egy dologban szerintem egyetérthetünk: a zenét mindenki szereti. Ennek köszönhetően könnyen át tudjuk érezni, vagy bele tudjuk élni magunkat különféle szituációkba. A zene visszaadja az én érzéseimet, gondolataimat, cselekvéseimet is, miközben még szórakoztat is.