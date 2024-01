A Himnusz szép – és nehéz: olvasni, énekelni is. Nagy mélységek, magasságok. Titokban talán arra int, hogy az embernek meg kell dolgoznia a kultúrájáért. Maga a szó is ilyesmit jelent eredendően: teremtést, alkotást, munkát, művelést. Mindent, ami nem „természeti”, hanem az emberi alkotótevékenységgel van összefüggésben. 1989 óta létezik a magyar kultúra napja: azt is megtanultuk azóta, hogy ez a nap a Himnusz születésnapja, a Berzsenyivel milyen nehezen megbékélő Kölcsey 1823. január 22-ére datálta tisztázott kéziratát. A kultúra innen nézve főleg az írott – folyton bővülő – örökség. Weöres Sándor 1989. január 22-én tért vissza a földi világból közegébe, a mindenségbe, ahova életműve nyit ablakot. Kinézünk, halkan ring.