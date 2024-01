Volt olyan év, amikor a büntetéseknél a gyorshajtások vitték a pálmát, máskor a vezetés közbeni telefonálásért kapott helyszíni bírságok. Azt is a saját káromon tanultam meg, hogy a stoptábla minden esetben megállásra kötelez. Sosem éreztem, hogy a rendőrség velem kezdi a közlekedési szabályok szigorú betartatását, és mindig bűnbánó arccal vettem tudomásul az egyre növekvő bírságösszegeket. Sokáig meg mertem volna rá esküdni, hogy én vagyok az egyedüli, aki gyakran szeg szabályt a közutakon, de kiderült, hogy vannak sorstársaim, mások is bűnöznek. Most kicsit felszabadultam – egy hete nincs autóm. Izgulni való mégis akad: át tudok-e menni jogkövető módon az utca egyik oldaláról a másikra a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.