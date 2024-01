Cinkék, csuszkák, pintyek érkeznek 59 perce

Jól fogy a napraforgómag - Csúcsra jár a madáretetés a Saághy Parkban

Nagy lett a forgalom a madáretetőkben azután, hogy Varga László erdei iskolai referens mindhármat feltöltötte napraforgómaggal. Az erdészeti központ parkjában ilyenkor főként szén- és kékcinege csapatok keresik és találják is meg a számukra olyan fontos élelmet, de a csuszkák is állandó vendégek. Kisebb számban fenyves- és barátcinegék is érkeznek.

Forrás: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Ha a cinegék kiszórják a magot az etető alá, akkor jönnek az erdei pintyek, amelyek a földről szedegetik fel az élelmet. Mikor komolyabbra fordul a tél, akkor fenyőpinty csapatok is érkeznek az etetőre, utánuk nagyobb számban megjelennek a zöldikék, a meggyvágók és a csízek is. Verebet viszont már nem láthatunk, eltűntek innen – olvasható Varga László nyilatkozata a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közösségi oldalán. A hómentes, enyhébb időben általában még találnak elég élelmet a madarak a természetben, de ha bekeményít a tél, akkor szükségük van a madáretetőkbe kihelyezett eleségre: napraforgómagra, cinkegolyóra. Nagyon fontos: ha elkezdtük az etetést, akkor azt tél végéig ne hagyjuk abba, mert ha odaszokik a madár, odamegy a hóban, fagyban, és nem talál élelmet, akkor legyengülhet, elpusztulhat. A Saághy Parkban 3 madáretető és 20 madárodú van. A madarak idejárnak az etetőre, és ha találnak mellette fészkelésre alkalmas odúkat, akkor be is költöznek - írják.

