- A férjem sokoldalú ember volt, érdekelte az olimpia minden ága. A Magyar Olimpiai Akadémia a 90-es évek elején indított egy mozgalmat, versenyeket hirdettek meg országszerte olimpiatörténettel kapcsolatosan. A férjem nagyon jó eredménnyel vett részt, s akkor találkozott azokkal az emberekkel, akikkel együtt megalapították a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesületet - mondta el kérdésünkre Kárándy József özvegye, Kárándyné Bódis Gyöngyi, aki szólt arról is: időközben egyre csak gyűltek és gyűltek a sportkönyvek szombathelyi lakásunkban, végül tényleg egy könyvtárszerű állomány alakult ki. Kárándy József éppen 20 éve hunyt el.

- A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület elnöke, Gál László 2022-ben keresett meg, hogy Kárándy József sportkönyvtár gyűjteményét be tudnánk-e fogadni megőrzésre és szolgáltatásra. Ekkor megkezdődött a tájékozódó munka, számba vettük: 1126 könyvről és 107 dvd-ről van szó, remek, unikális sporttörténeti dokumentumok - mondta el dr. Baráthné Molnár Mónika, hozzátéve: angol, német, francia, román, cseh, észt nyelvű anyagok is megtalálhatók a gyűjteményben. A különlegességek között említette az 1966-os kiadású német nyelvű Coubertin báró-féle olimpiatörténetet, 1932-es los angelesi olimpiáról készült német nyelvű kiadványt és a Magyar Olimpiai Akadémia évkönyveit is. A dvd-gyűjteményben Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület felvételei érhetők el: így a 70 éves Németh Pál köszöntéséről és a Halmay Kupákról szóló felvételek is megtalálhatók. A gyűjteményi listát a könyvtár honlapján lehet böngészni, abból beiratkozott tagként bárki kölcsönözhet, ugyanakkor néhány dokumentumot csak helyben lehet majd használni - tudtuk meg.