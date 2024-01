Az Őrvidékházban a terem zsúfolásig megtelt: dr. Puskás Tivadar, Szombathely díszpolgára, korábbi polgármestere, dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa és dr. Perger Gyula, a Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa is helyet foglalt a hallgatóság soraiban. Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke bevezetőjében Vámos Zoltánt a „győzelem embereként” is nevezte, aki számos kampányt vitt sikerre nemcsak Szombathelyen, hanem az ország más választókerületében is. A Vas Vármegyei Kormányhivatal élére 2022 júniusában nevezték ki.

Milyen állomások fémjelzik eddigi életútját? - a hivatalvezető ebbe engedett most bepillantást Jagodits Zsuzsa kérdései nyomán. Megtudtuk: gyermekkora Sárvár-Rábasömjénhez köti. Sárváron járt nyolcosztályos gimnáziumba, ott kezdtek kialakulni a közösségek iránti kötődései: néptáncolt, aktívan részt vett a különböző sport- és szakkörök, valamint önképző körök életében. Belekóstolt a diákönkormányzati munkába, 2002-ben pedig egyik alapítója volt a Fidelitas sárvári szervezetének. A pályaválasztás dilemmája őt is utolérte: szülei jogásznak szánták, ő történésznek készült. Végül Török Gábor politológus szombathelyi előadása után döntötte el: az ELTE politológus szakjára jelentkezik. Sikerrel felvételizett.

A feladatok mindig megtalálták, ahogy Jagodits Zsuzsa fogalmazott, sokan a „nehéz ügyek” embereként ismerik. Mint kiderült, nem véletlenül: a lehetetlen számára nem létezik.

A Ferencvárosi Tornaklubnál Kubatov Gábor hívására előbb sajtófőnökként, majd a Lagardere Sports Hungary egyik ügyvezetőjeként fontos nemzetközi tapasztalatokra is szert tehetett a létesítményfenntartás, -üzemeltetés területén. Dr. Puskás Tivadar polgármester kabinetfőnökeként ott bábáskodhatott a Segítés városa és a Szombathely visszavár programok elindításánál. Dolgozott a Magyar falu programban, ahol országjáró munkája során sok emberrel ismerkedett meg. A Covid-járvány 2020-as berobbanása előtt néhány hónappal nyitották meg a Sárvár Aréna kapuit, mindez áthúzta terveiket. A Külügyminisztériumban Menczer Tamás munkáját segítette. A felkérés a vasi kormányhivatal vezetésére váratlanul érte 2022-ben.

- Úgy gondoltam, ez egy jó lehetőség arra, hogy vissza tudjak adni valamit a közösségnek – mondta Vámos Zoltán, aki fiatalon is Vas vármegyében képzelte el életét. Itt is alapított családot. A Vas Vármegyei Kormányhivatal 52 ingatlant, közel 1200 kollégát, 14 főosztályt, 7 járást ölel fel, 2023-ban 1 millió 16 ezer ügyet intéztek – hallottuk a sarokszámokat. Az elszabadult energiaárak miatt nehéz éven vannak túl, a főispán azonban büszke munkatársaira, akik maradéktalanul helytálltak. Beszélt a kormányhivatali munka „láthatatlanságáról” és arról is, célja az, abból minél többet megmutasson a közvéleménynek.