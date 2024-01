“Sárváron, gyönyörű zöldövezetben, a Krisztina-lakóparkban várja új tulajdonosát ez a 2022-ben épült 80 négyzetméteres ikerház.A lakópark a Vadkert körút déli oldalán található, a sárvári kirándulóerdő és a Csónakázó-tó szomszédságában.A nappali+ háromszobás ingatlan egy 341 négyzetméteres körbekerített, rendezett telken helyezkedik el.A jó elrendezésű ingatlanban az amerikai konyhás nappali mellett három szoba (melyből az egyik jelenleg gardróbszobaként funkcionál), egy tágas káddal és tusolóval is ellátott fürdőszoba és egy külön wc kapott helyet.A nappaliból nyílik a hangulatos, 19 négyzetméteres fedett terasz, amely kiváló színtere lehet az esti családi beszélgetések, hétvégi grillpartik megvalósításának. A BB-s energetikai besorolású ingatlan kedvező fenntartási költségű. Fűtése Bosch gáz-cirkó kazánról megoldott padlófűtéssel.A nappaliban kapott helyet a hűtő-fűtő klíma.A kertben egy tároló és egy kerti csap is kialakításra került.Autóját egy fedett autóbeállóban tudhatja biztonságban, de a ház előtt is kényelmesen leparkolhat.Az ingatlannal együtt lehetőség van megvásárolni a közvetlenül a kert mögötti összközműves 665 négyzetméteres telket is felár ellenében..”[...]

