Az egyik szombathelyi edzőterem egyesületi vezetőjétől, Bertha Györgytől megtudtuk: tapasztalatai szerint a lendület már az első hetekben elfogy, sokan feladják a próbálkozást, legkésőbb februárban. Az eredmények érdekében érdemes személyi edzőhöz fordulni, aki kiegyensúlyozott étrenddel és edzéstervvel támogatja az alakulni vágyókat. Csercsics Richárd személyi edző elmondta:

– Általában a mozogni vágyók érkeznek hozzám, akik sok ülőmunkát végeznek, de van, hogy izmosodni szeretnének. Mostanában azok is hozzám fordulnak, akik meg akarnak tanulni edzeni, és esetleg valamilyen fizikai problémájuk van, esetleg korábbi balesetből adódóan. Ezeket az embereket megtanítom edzeni: milyen eszközöket használjanak, hogyan csinálják a gyakorlatokat. Azt is elmondom, mikor emeljenek a súlyokon és mikor változtassanak az edzésprogramjukon – fogalmazott a szombathelyi személyi edző.

Déri Evelin és Csercsics Richárd. Az edzést meg kell tervezni

Fotó: Szendi Péter

Ha a vendég betartja az edzője előírásait, akkor viszonylag hamar látványos fejlődést érhet el. Ugyanakkor terv és célok nélkül ebben a sportágban nem lehet hoszszú távú eredményeket elérni – vallják a szakemberek.

– Próbáljuk magunkat fitten tartani, karbantartani, hiszen nagyon fontos az egészséges életmód. Különösen azoknak, akik ülőmunkát végeznek, mint például én, és ezért is kezdtem idén is a teremben az új évet, hogy 2024-ben is próbáljam magam fitten tartani – mondta Bogáti Vivien. Répási Eszter dietetikus elárulta nekünk: – Tudomásul kell venni, hogy nincs semmilyen csodaszer, bölcsek köve, se okosság, amivel könnyedén lehetne fogyni. A szervezetünknek minden tápanyagra szüksége van. Ne dőljünk be a gyors fogyást ígérő egyoldalú diétáknak. Előfordulhat, hogy gyorsan megszabadít minket pár kilótól de ez csak egy rövid távú siker.

Amint abbahagyjuk, a leadott kilók szépen lassan visszakúsznak. Ahhoz, hogy tartósan egészséges életet tudjunk élni, életmódváltásra van szükség. Keressünk fel szakembert, orvost vagy dietetikust, aki személyre szabottan tud tanácsot adni.