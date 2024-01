A munka a Bethlen Gábor Alapkezelő 2021-ben kiírt pályázata révén, a magyar templomfelújítási programban valósulhatott meg, a kormány 15 millió forinttal támogatta. A templom 240 éves, ez az idő komoly nyomokat hagyott a berendezésen, több helyen nem volt biztonságos a karzaton való közlekedés. Most megújult a templom három nagy ajtaja, a karzatfeljárók és a karzat teljes padlózata. Rostáné Piri Magda, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét: „Uram, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!” (Zsolt 25, 1-3) Az esperes arról beszélt, hogy az Úr felemel és kiemel a mindennapokból. Aki megáll Isten színe előtt, az megtapasztalja ezt a felemelkedést. Nélkülözhetetlen az élő Istennel való találkozás. Nélküle semmik vagyunk, csak homokra építünk. De aki az Úrban bízik, az nem szégyenül meg. Biztosak lehetünk benne, ha csatát veszítünk is, a végső győzelem a miénk lesz.

A golgotai keresztet a feltámadás követi, az élet győzött a halál felett, megszűnik az emberi logika. Az istentisztelet utáni közgyűlésen felolvasták Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspök köszöntő sorait. Magyar Melinda, az uraiújfalui evangélikus gyülekezet lelkésze elmondta, a munkálatok során a múlt apró nyomai bukkantak elő. Többek között kovácsoltvas szegek is: a templom fából készült szerkezetét kézzel készített kovácsolt szegek tartják. – Jézus kezeit is szegek tartották a kereszten, azért, hogy minket megtarthasson az örök életre. Ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelte: a templomfelújítási programban Vas vármegyében több tucat katolikus, református és evangélikus templom újulhatott meg.: – A hatalmas épületnek nagy ereje van, az út mentén messziről látszik, de szükség van egy erős közösségre is, melynek tagjai tudják, hogy Istenhez fordulhatnak, belé kapaszkodhatnak. A közgyűlésen köszöntötték a felújítást végző Varga Gyulát. Köszöntőt mondott Mórotz Zsolt, a Vasi Evangélikus Egyházmegye felügyelője. Az ünnepi alkalom az imaházban szeretetvendégséggel zárult.