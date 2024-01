Az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban végzett egyéb beruházásokhoz, illetve a zárdatemplom homlokzati munkáihoz kapcsolódóan a teljes főhomlokzat felújítását célozták meg az intézmény 2009-től tartó korszerűsítésének, bővítésének lezárásaként.

Amint Horváth Tibor műszaki ellenőrtől és az iskola képviseletében Hóbor Pétertől megtudtuk: a tényleges kivitelezés alapos előkészítő munka után kezdődhetett. Műemléki épület révén az építési engedély kiadása előtt el kellett végezni azokat a vizsgálatokat, amelyek a felújítás konkrét műszaki tartalmát meghatározták. Így került sor az építéstörténeti tudományos dokumentáció, a festő-restaurátori kutatási dokumentáció elkészítésére, a faldiagnosztikai, tartószerkezeti, faanyagvédelmi, kőrestaurátori, fémszerkezeti és az ólomüveg helyreállítására vonatkozó szakvélemények összeállítására. Az előkészítő vizsgálatok, szakvélemények alapján elkészített kiviteli tervdokumentációt az építési hatóság tervzsűrizést követően jóváhagyta.

Forrás: Ohr Tibor

A kivitelezés során elsőként elbontották a torony oromfal falazatát, műkő elemeit – töredezett állapotuk miatt ezek állandó balesetveszélyt jelentettek. Az oromfalakat kőre cserélték főleg tartóssági szempontok alapján. A felújítás kiterjedt a homlokzat valamennyi elemére. A falakat injektálásos módszerrel utólag szigetelték. A pinceablakokat az 1980-as évek közepén történt felújítás során befalazással megszüntették. Most visszaállították őket eredeti állapotukba. Helyreállításukat az is indokolta, hogy a szellőzés hiánya miatt a pincei helyiségek károsodtak, elsősorban a födémek.

A homlokzati vakolat egy részét leverték és újravakolták. Ahol az eredeti alapvakolat megmaradhatott, ott vakolaterősítés után készült a végleges, egységes új felület. Kicserélték a homlokzati lemezfedéseket is. Felújították a műkő lábazatot is, helyenként az elemek cseréjével. A homlokzati nyílászárókat részben felújították, részben cserélték. Megújult Árpád-házi Szent Margit egész alakos szobra is. Az oszlop törzsét spirálisan körbefutó rózsafüzér díszíti. A szerzetesi ruhában ábrázolt Szent Margit koronát visel, bal kezét szívéhez emeli, jobb kezében liliomot tart.

A Szent alakja felett egy, az Atyát jelképező Isten szeme ábrázolás zárja a kompozíciót. Restaurálták a homlokzat egyéb díszeit, megújult az iskola főbejárata feletti erkély is. Restaurálták a zárdatemplom-torony fém szerkezetű ablakait, az ólomüveg ablakokat is. Megújult a torony tetőszerkezete és a rézlemezfedés is. A homlokzat felújításával érintett épületrész villámvédelmével együtt a teljes épületegyüttes egységes villámvédelme elkészült. Helyi tervezőt és kivitelezőt bíztak meg a munkákkal.

A homlokzat-felújítás szerződéses munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvétel 2023. december 19-én megtörtént. Közben több további szükséges javításra derült fény, ezek várhatóan márciusban befejeződnek. Megerősítésre, javításra szorul a Huszár-torony (a főbejárat felett) és a mellette lévő bádogtető. Korábbi beázás miatt ellenőrizték, feltárták a kápolna melletti eredeti fafödémet, aminek a gerendázata szintén megerősítésre, javításra szorul. A tantermek külső ablakszárnyainak javítása és festése a tantermek felújításának részeként készül még el.

Az épületről: először az iskola készült el, az alapkőletételre 1900. június 17-én került sor. Az építkezés egy év alatt befejeződött, és 1901-ben már az új épületben kezdődhetett meg a tanítás. Az iskolaépület befejezése után kezdődött meg a zárda kápolnájának építkezése. 1901. augusztus 5-én tették le a kápolna alapkövét, amelyet az oltár evangéliumi oldala előtt helyeztek el. A kápolna építkezése is nagyon rövid idő alatt befejeződött, 1902. október 15-én szentelték fel. 1928-1929-ben új iskolaszárny épült egy új főbejárattal együtt.

Azóta többször történt felújítás. Legutóbb a külső homlokzat szépült meg 1998-ban, majd 2003 és 2006 között külső nyílászárók cseréjére került sor.