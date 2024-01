„A foglalkoztatás bővülésére számíthatunk erősödő gazdaságunkban – fogalmazott Csizmadia Gábor, a tagszervezetein keresztül 200 ezer munkavállalót foglalkoztató Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége elnöke. A gazdasági elemzők előrejelzése szerinti 3,6 százalékos GDP-növekedés 2024-ben magával hozza a foglalkoztatók megnövekedett munkaerőigényét. Ebben a kiélezett helyzetben „nem működnek majd az általános toborzási technikák, fokozott szükség lesz speciális szaktudásra”. Egyre nagyobb szerep hárul a munkaerő-kölcsönző cégekre, akik sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben is megoldják a cégek munkaerőigényét. Ugyanakkor a magyar munkavállalók érdekeit védő felelős kormányzati döntések, mint a nemzetbiztonsági célokat is szolgáló új idegenrendészeti törvény és a minősített kölcsönzői feltételek szigorítása teremtette kontrollált munkaerőpiaci helyzet nyújthat biztonságos környezetet a magyar gazdaság szereplői számára. Az elnök emlékeztetett: „rendhagyó időben változott 2023. december 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum, ami jelentős feladatot adott a cégeknek, vállalkozásoknak”. Gyorsan kellett korrigálniuk mindazoknak, akiket érint, de a munkaerő-megtartás miatt azokra is ösztönzőleg hatott, akiket nem. Sokan két lépcsőben emelik a munkabéreket: először a kötelező törvény által előírt mértékben, majd 2024. január 1-jén vagy az első negyedév során. Tapasztalatuk szerint volumenében átlagosan összességében 12 százalékos bérfejlesztés várható.