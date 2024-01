– Különleges év volt a tavalyi, 2022 végén jött a drámai energiaár-robbanás, ebben a bizonytalan helyzetben vágtunk neki 2023-nak. Tízszeres emelkedésről beszélhetünk, amit lehetetlen kigazdálkodni, így év elején az elsődleges szemponttá a város normális működésének megteremtése vált. Megnéztük, hol tudunk spórolni, hogy az alapvető intézmények továbbra is gördülékenyen működjenek – gondolok itt az egészségügyi és szociális ellátáshoz tartozó intézményekre – osztotta meg velünk a polgármester.

Hozzátette, a költségvetés összeállításánál emiatt úgy kalkuláltak, hogy beruházásokat csak óvatosan tervezgettek, és bíztak benne, hogy idővel normalizálódik a helyzet. Januárban és februárban be is zárták a művelődési házat, majd korszerűsítették a fűtési rendszert egy 20 milliós beruházás keretein belül önkormányzati pénzből. Szintén saját forrásból a polgármesteri hivatalban kialakítottak egy szerverszobát, amire már nagy szükség volt, illetve egy zöldudvart is létrehoztak a zöldhulladék hatékonyabb kezelésének érdekében. Az energiaválság nyár körül elkezdett mérséklődni, és visszatekintve Tóth Balázs állítja, hogy sikeres év van mögöttük, az éles helyzeteket meg tudták oldani.

A gazdaság is jó évet zárt Vasváron, az iparűzésiadó-bevétel felülmúlta a várakozásaikat, ebből következik, hogy a helyi cégek is jól teljesítettek 2023-ban. Külön büszkeséggel tölti el, hogy az ügyeleti rendszert meg tudták menteni Vasváron. – Soha rosszabb évet – összegezte a polgármester. Úgy véli, ennek is köszönhető, hogy évek óta 2023-ban először nem csökkent a lakosság száma. Ez nem a magas születésszám miatt van, mivel itt is kétszer annyian halnak meg, mint amennyien születnek. Sokkal inkább az egyre több beköltözés miatt.

– Vasváron kedvezőek a gazdasági mutatók, jók a munkalehetőségek, közel van két megyeszékhely – Szombathely és Zalaegerszeg, így mostanában egyre többen telepednek le nálunk – mondta. Úgy tűnik, ez a tendencia a jövőben is folytatódik majd. 2023-as célként jelölték meg, hogy a vasvári iparterületre új céget vonzanak be. Ez teljesült, egy komoly, vasvári gyökerekkel rendelkező vállalkozás települ ide hamarosan, mérnöki szolgáltatással és célgépgyártással foglalkoznak. Ez újabb munkahelyeket teremt majd Vasváron. A polgármester hozzátette, tavasszal újabb fejleményekről számolnak be az ügyben.

– Sikerült még tavaly létrehoznunk egy önkormányzati pénzügyi alapot a helyi védett épületek felújítására is, illetve duplájára emeltük a születési támogatást – tette hozzá. Pályázatok tekintetében 2023 végén írták alá a szerződést egy útfejlesztési projektre, ennek a fizikai megvalósítása 2024 első felében esedékes. Ezenkívül egy turisztikai pályázatot is elnyertek 300 millió forint értékben, itt még a szerződés aláírása előtt jár a dolog. Utóbbi keretein belül terveik között szerepel a híres vasvári sánc felújítása, illetve a bérbaltavári őslénycsontok kiállítására egy bemutatóterem létrehozása. A tavalyi évben főként ezeknek a nagyobb beruházásoknak az előkészítése zajlott, amely érinti még a fürdő fejlesztését, a népfőiskola és a tanuszoda kialakítását, ezek összértéke 6-8 milliárd forint.

– Az energiaválság és a háború számos állami beruházást elcsúsztatott, 2025 tájékán látom reálisnak ezeket a projekteket – tette hozzá. Idén önkormányzati forrásból tervezik a közvilágítás felújítását Vasváron mintegy 100 millió forintos költséggel. Tóth Balázs kiemelt még egy másik régi adósságot, a helyi sportöltöző korszerűsítését. – Úgy gondolom, már nem méltó a városhoz és a 21. századhoz, így mindenképp modernizálnánk. A sport összetartó erő Vasváron is, megyei 1. osztályú a focicsapatunk. Úgy gondolom, a sport nemesíti a lelket, közösségépítő hatással bír és megtanítja a gyerekeket felelősséget vállalni önmagukért és másokért, közösségben működni és értékes célt ad nekik, nem kallódnak el – fejtette ki. Amikor a helyi kulturális életről kérdeztük, megosztotta velünk: Vasvár kifejezetten sokat fordít a kultúrára, ös - szesen körülbelül 60 millió forintot, ebből csak 9 millió az állami támogatás. Közművelődési intézményeikben 10 embert foglalkoztatnak, ami a lakosságszám arányait tekintve kiemelkedő.

– Sokat fordítunk erre, de meg is van az eredménye. Korábban Vasvár megkapta a kultúra városa címet, és egyre több olyan művész vagy örökös keresi meg városunkat, akinek korábban semmilyen helyi kötődése nem volt, de szeretné itt kiállítani a gyűjteményét. Ilyen például Török Richárd szobrászművész, akinek életműve végleges elhelyezésre került Vasváron – osztotta meg. A rendezvényekre is kitértünk a beszélgetés során:

– Tavaly a Színházi Olimpia kiemelt helyszíne voltunk. Állandó programelem júniusban a Színházi Fesztivál, augusztusban mindig van Rétesnap/ GasztroFesztivál, és béke napi rendezvényt is tartunk a helyi Békeház területén. Nagy érdeklődés övezte a tavaly huszadik születésnapját ünneplő Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét is. Az adventi vasárnapok pedig közös teázással, forralt borozással teltek – sorolta. Tóth Balázs elmondta, ezek a programok már hagyománnyá váltak, idén is számíthatnak rájuk a vasváriak. Nagy Gáspár emlékére minden évben szavalótalálkozót rendeznek, focitorna is szokott lenni, illetve idén születésének 75. évfordulója alkalmából komolyabb programmal készülnek május elején. Az idei választás és a politikai légkör is szóba került. Tóth Balázs úgy véli, Vasváron a politikai élet kulturált és éles csatározásoktól mentes.

– 2014 óta vagyok polgármester, előtte alpolgármester voltam, tehát jó ideje benne vagyok a helyi politikai életben. Itt nincsenek belső harcok, a képviselő-testületben 99 százalékban egyöntetű döntések születnek, mindenki tudja, mi a vasváriak érdeke, egy célért dolgozunk. Polgármesterként én alapvetően közszolgálatot látok el – fejtette ki. Azt is elmondta, hogy jövőre indulni fog a polgármesteri székért, most utoljára. – Semmi extra kampányra nem készülök, igyekszem továbbra is legjobb tudásom szerint végezni a munkámat. Én alapvetően megtalálható vagyok a városban, 20 éve én intézem az otthoni bevásárlást, olykor a boltban is fogadóórát tartok, a piacon is, rendszeresen kilátogatok a focimeccseinkre is, tehát könnyű velem beszélni. Bízom benne, hogy újra kiérdemlem a lakosok bizalmát.