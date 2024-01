V. Németh Zsolt 2023-ban, mindjárt az év elején megtisztelő felkérést kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől: az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára lett. – Egy kritikus helyzetben lévő ágazat rendbetétele volt a feladat. Ez egyrészt az elszabadult energiaárak konszolidációját jelentette, másrészt azt, hogy egy új rendszert építve állami integrációt hajtsunk végre az ágazatban. Az év végre elértük, hogy a jelenlegi 37 víziközmű-szolgáltató közül 20 integrálódott, így az ország több mint felén már állami tulajdonú társaság biztosítja a víziközmű-szolgáltatást. Van perspektíva, a szolgáltatók bizakodva tekintenek a 2024-es évre. Remek csapatot sikerült felállítanom, a szűkebb szakmával is nagyszerű kollegiális kapcsolatot alakítottam ki és a közvélemény is megértette a törekvéseinket. Mindezek mellett elindítottuk egy nagyszabású rekonstrukciós program tervezését is az ágazatban – tette hozzá az államtitkár, aki kérte, hogy államtitkári megbízatása mellett – javadalmazás nélkül – továbbra is a magyar életmód és nemzeti értékeinkért felelős miniszterelnöki biztosként dolgozhasson.

– Azt látom, hogy a magyar külképviseletek a világban a hungarikumokra fűzik fel jeles alkalmaikat, évfordulóikat, vagyis a magyarság karakterének bemutatásához azt a keretrendszert használják, amit mi építettünk ki. Ez fontos, de jóval lényegesebb talán az, hogy a vármegye falvaiban szintén ez adja a keretet az identitás megerősítéséhez. Jó példa erre a hajdani királyi hódászok emlékéből építkező Hódfesztivál Hegyháthodászon vagy a Mákfesztivál Szőcén. A hungarikumok és a nemzeti értékek fókuszba állítása egy olyan kihívásokkal teli időszakban mutat iránytűt, amikor nemzeti és települési szinten a helyi karakter újra felfedezése, korhű megragadása a nemzeti létkérdések közé tartozik. A hungarikumpályázatokon a körzetben 23 pályázó szerepelt sikerrel, a kapott, mintegy 45 millió forintos támogatást értékek bemutatására, gyarapítására használják fel.

Örömteli, hogy virágzik a civil élet, 46 szervezet pályázott eredményesen – összesen 113 millió forint értékben – különféle programokra, eszközökre – fűzte hozzá a képviselő. V. Németh Zsolt hangsúlyozta: ha beruházásokról beszélünk, akkor érdemes a kormány családpolitikájához kapcsolódó fejlesztéseket kiemelni. Az elmúlt évben minibölcsődét avattak Nádasdon, Ikerváron és Rumban, óvodát Magyarlakon, de folyamatban van a férőhelyek bővítése Őriszentpéteren, Molnaszecsődön, illetve Körmenden is. Az elmúlt évek dinamikus iskolafejlesztési programjaként befejeződött a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola, az Őriszentpéteri Általános Iskola, valamint a Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola felújítása, bővítése, utóbbi építészetileg is különlegesség. Játszóterek készültek Nagytilajon és Halogyon a gyermekes családok örömére.

A nagy beruházások közül az árvízvédelmi fejlesztéseket kell említeni elsőként, ezek Szentgotthárdon és Körmenden is nagyon jól állták a próbát az augusztus eleji nagy árvíznél. A szentgotthárdi Időutazó Múzeum, a körmendi Ökocentrum és mozi, a pankaszi orvosi rendelő, a felsőjánosfai piac, a vashosszúfalui Művelődési Ház, valamint a sótonyi, nagytilaji, táplánszentkereszti csapadékvíz-elvezető rendszerek szintén az elmúlt év eredményei. A Magyar Falu Programban 128 sikeres pályázat volt a körzetben, összesen 454 millió forintot ítéltek oda önkormányzatoknak és szervezeteknek, emellett 94 falusi kisbolt kapott támogatást. – A magánéletemben a legnagyobb esemény a harmadik unokánk érkezése volt. Tudatosan törekszem arra, hogy több időt töltsek a családdal, különösen annak legifjabb tagjaival. Számomra nagy ajándék az unokáimmal töltött idő.

A zene a másik, ami a privát életemet meghatározza. Örök emlék marad, hogy tavaly augusztus 20- án, a budai várban a Kármentővel együtt muzsikálhattunk a Kossuth-díjas Sipos Mihállyal. Ez a magamfajta zenésznek életre szóló élmény, örökké hálás leszek érte. Elégedett vagyok tehát az elmúlt évvel, mert legyőztük a nehézségeket. Jó emberekkel, kollégákkal együttműködve dolgozhattam. Azt tapasztaltam, hogy mindenkinek sikerült megértenie, hogy most két lábbal a földön kell állni, sorrendet kell állítani. De nem maradtunk meg a szinten tartásnál, hanem jó néhány területen előbbre is léptünk. Hiszek abban, hogy ez jó alapot ad a 2024-es esztendőhöz. Remélem, az elrugaszkodás éve lesz az idei és a második fél évben beindulhatnak a gazdaság motorjai és az a dinamizmus, amit szinte már megszoktunk kormányzati szinten és a választókörzet támogatását illetően is.