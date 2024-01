- Eddig egyik év se volt igazán könnyű, de ahhoz képest, ahogy az év elején indultunk, s láttuk, hogy energiaválság is van, az infláció nagyon-nagyon magas volt, aminek komoly kihatása van az önkormányzat működésére, amilyen óvintézkedéseket tettünk - azt gondolom -, ahhoz képest jól sikerült év volt – értékelte a 2023-as esztendőt dr. Nemény András a Közéleti kibeszélő című podcastban. A városvezető úgy látja: amiket szerettek volna megvalósítani, azokat meg tudták, mint ahogy egyik legfontosabb céljukat - az önkormányzat alapműködésének fenntartását - is biztosították. Külön kiemelte: a nehéz időkben jól működött a szombathelyi szociális háló.

Vitatott ingatlanértékesítésekről

A vitatott ingatlanértékesítések (Szombathelyi Termálfürdő területrésze, régi városi strand, Homok úti ingatlan, a 11-es Huszár úti laktanya területrésze) kapcsán Nemény Andrástól megtudtuk: a vele való találkozáskor mindezekkel a szombathelyiek nem szembesítik. - A szombathelyieket egészen más foglalkoztatja. Az év végén végigjártam rengeteg intézményt, céget, utcán voltam, nagyon sok emberrel találkoztam és hihetetlen sok pozitív élmény ért. Azt tudom mondani, hogy egy negatív sem volt – szögezte le. A városvezető utalt arra is: az önkormányzatiság történetében mindig is történtek ingatlanértékesítések, ráadásul az elmúlt években a jelenlegi városvezetésnek az önkormányzat működésének biztonsága érdekében kellett eladnia ingatlanokat. Kitért arra is: a termálfürdő területrészének eladását a Vasivíz Zrt. pénzügyi helyzete indokolta. A Homok úti területet még az előző városvezetés idején minősítették át azért, mert a Szova által hitelt akartak rá felvenni, és sűrűbben építették volna be. A régi városi strand kapcsán pedig elmondta: a területen egy dzsumbuj volt és semmilyen elképzelés sem volt a hasznosítására az előző 10 évben. - Mi voltunk az a város - és nem sok olyan város volt -, amelyik nem akart hitelt kérni év végén a kormánytól. Például Sopron vagy Debrecen is kért, mi nem kértünk hitelt. A működésünket megoldottuk és még fejleszteni is tudtunk – húzta alá Szombathely polgármestere.

Mikor valósul meg az 1000 parkoló program?

- Nyolcvan-száz közötti parkoló épült öt-hat helyszínen 2023-ban, s komoly terveink vannak a jövőre nézve is – erről már az 1000 parkoló program megvalósítását firtató kérdésünkre válaszolva beszélt dr. Nemény András. Úgy folytatta: - A TOP programba is nagyon nagy összeget tettünk be parkolófelújításra. A ciklus vége október, addigra, ha az uniós források megérkeznek, ebben nagyságrendi változást tudunk tenni. Az 1 000 még messze van, nem tudok pontos számot mondani, s lehet, hogy a ciklus végére az nem is lesz meg, de sokkal jobban fogunk állni – emelte ki. Ezzel szemben az 1000 fa programban már több ezer fásszárú növényt ültettek el városszerte az elmúlt években – erre is felhívta a figyelmet a városvezető.

Mi a helyzet az északi iparterülettel?

Az északi iparterületen fekvő ingatlanok tervezett értékesítése is szóba került a podcastban. A polgármester rámutatott: - Látni, hogy ezeknek a területeknek az értékesítése Szombathely hosszútávú jövőjét határozza meg, és ez egy nagyon érzékeny téma. Ez nem arról szól, hogy az idén lesz-e egy milliárdos vagy több milliárdos nagyságrendű bevételünk, és akkor azt majd mire tudjuk költeni, hanem arról, hogy majd amikor a gyerekeinknek döntést kell hozni, itt maradnak-e, mert vannak normális és jó munkahelyek – hallottuk a polgármestertől. A politikus úgy látja: ma nincsenek meg azok a feltételek, hogy akár Szombathelyre, akár Magyarország más részére több ezer ázsiai munkavállaló érkezzen. Ismét leszögezte: környezetterhelő céget nem szeretnének idehozni és utalt azokra a korábbi akkumulátoripari megkeresésekre, amiktől Szombathely elzárkózott.

A szombathelyi úthálózat állapotáról

- Érdemi útfelújítás az elmúlt évtizedekben - s most nem csak a Puskás Tivadar ciklusára gondolok - nem volt. Teljesen új utakat kell csinálni, módszeresen, lépésről lépésre, mert a kátyúzásokkal sokra nem megyünk – mondta el a szombathelyi utak állapotára vonatkozó kérdésünkre a politikus. A tavalyi beruházások közül kiemelte a Vörösmarty Mihály utca – Szent Márton utca kereszteződésének felújítását, s szólt a körforgalmak rekonstrukciójáról és a két új körforgalom megépítéséről is. A 2024-es útberuházási tervek kapcsán megtudtuk: a Csaba út rekonstrukcióját célul tűzték ki, hiszen több szombathelyi céghez azon keresztül lehet eljutni. Emellett a kámoni Gothard-iskola környékén lévő utcák felújítását is tervezik. - Az uniós forrásokból is 8 milliárdot fejlesztésre fogunk fordítani, és azt hiszem, hogy az lesz az igazi minőségi különbség Szombathelyen a korábbiakhoz képest - emelte ki dr. Nemény András. Járdafelújításokra 2023-ban 100 millió forintot fordítottak: a leghosszabb szakaszon a Szent Flórián körúton. Ezt a programot is folytatják idén.

Hallgassa meg a teljes podcastot!